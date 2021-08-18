آراء الجماهير في عودة مصطفى محمد لنادي الزمالك.. فيديو

تصدر اسم اللاعب مصطفى محمد لاعب نادي جالاطا سراي التركي مؤشرات البحث، بسبب وجود احتمالات عن انتهاء إعارته وعودته إلى نادى الزمالك مرة أخري، لذا رصدت عدسة صدي البلد آراء الجماهير فى مستوى مصطفى محمد وهل هناك احتمالية من عودته للدورى المصري.

قال خالد سيد إن مصطفى محمد لاعب مهاري ومحترف، وعن احتمالية عودته إلى الدوري المصري كبيرة، بسبب عودة اللاعب السنغالي من الإعارة للعب فى صفوف جالاطا سراي التركي.

وعلق أحمد سامي قائلاً إن نادي الزمالك لا يقف على لاعب، و لكن احتمالية عودته كبيرة، وأعرب أنه سيتبع نهج عمرو زكى فى مسيرته الكروية حيث احترف ولكن لم يكتمل النجاح ولم يحافظ عليه.

وأضاف محمد حسن أن نادى الزمالك فى حاجة إلى مصطفى محمد، بالإضافة إلى تراجع مستواه فى الدورى التركي، واعتماد مدير الفني لجالاطا سراي على اللاعب السنغالي.

وفاز فريق جالاتا سراي، على جيرسونسبور بهدفين دون مقابل، في الجولة الأولى لبطولة الدوري التركي.

افتتح السنغالي مباي دياني، التسجيل لجالاتا سراي في الدقيقة 31 بتسديدة رائعة بين قدمي حارس مرمى جيرسونسبور.

وسنحت لدياني فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 40 من علامة الجزاء، لكنه أهدر الركلة الترجيحية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، اُحتسبت لجالاتا سراي ضربة جزاء، سجلها تشيكالداو بنجاح، مؤكدًا انتصار فريقه.

وشهدت المباراة واقعة غريبة، حيث تحصل ماركاو مدافع جالاتا سراي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 63 بعد ضربه لزميله في الفريق، أكتروجلو.

وبتلك النتيجة، تحصل جالاتا سراي على أول 3 نقاط له في الموسم، وضعته في المركز الرابع.

وتواجد المحترف المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي في مباراة اليوم.