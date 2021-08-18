قرابة 22 مليون جرعة.. الصحة تعلن تفاصيل شحنات الكوفاكس

أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، لـ صدي البلد، أن اجمالي اللقاحات المتواجد داخل مصر، حوالي، 21881600 جرعة لقاح، من (أسترازينيكا ،جونسون اند جونسون ،سينوفارم ،سينوفاك ،مديرنا،فايرز،سبوتنك v).

وأكد مجاهد في تصريحات لصدى البلد، دعم منظمة الصحة العالمية واليونيسف، لمصر في خطتها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة الدعم بوصول 3 شحنات من لقاحات فيروس كورونا المستجد استرازينيكا إلى مصر ضمن اتفاقية "كوفاكس".

وأعلن خالد مجاهد، أهمية التعاون مع المنظمات الدولية الشريكة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

لقاح استرازنكا

الشحنة الأولى من لقاح استرازينيكا ضمن اتفاقية "كوفاكس"

وجاءت الشحنة الأولى من لقاح استرازينيكا ضمن اتفاقية "كوفاكس" في شهر إبريل الماضي بإجمالي ٨٥٤ ألف و ٤٠٠ جرعة.

الشحنة الثانية من لقاح استرازينيكا ضمن اتفاقية "كوفاكس"



ووصلت الشحنة الثانية من لقاح استرازنكا ضمن اتفاقية "كوفاكس"، حوالي مليون و ٧٦٨ ألفًا و ٨٠٠ جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا"، بمطار القاهرة الدولي، ، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

الشحنة الثالثة من لقاح استرازينيكا ضمن اتفاقية "كوفاكس"

واستقبلت وزارة الصحة، مليون و 766 ألفاً و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا" بمطار القاهرة الدولي امس يوم الجمعة، وذلك ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وجاء إجمالي ما تحصلت عليه مصر من اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، 4389600 جرعة.

وتخضع شحنة اللقاحات للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، و لقاح "أسترازينيكا" هو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعاً ( 3 أشهر )، وأثبت فعالية 76% في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، و100% من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.



وناشدت الوزارة المواطنين مجدداً بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بالمجان، من خلال المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية والتي بلغ عددها 539 مركز، كما تم تخصيص 126 مركز لتطعيم المسافرين للخارج واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح