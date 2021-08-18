قبل السفر.. 10 نصائح لـ ضمان وصول حقيبتك على الطائرة بأمان

كثيراً من المسافرين، قد تواجههم أزمة فقد الحقائب داخل المطارات أو على متن الرحلة الجوية التي تنقلهم من وجهة إلى أخرى بين بلدان العالم، ولكن ثمة أمور بسيطة عليك أن تضعها في الاعتبار عند تجهيز حقيبتك لرحلة سفر، تحسبًا لأعمال الفقد أو تأخير وصولها على متن طائرتك.

في هذه السطور، نسرد أبرز النقاط والأمور التي يجب عليك مراعاتها عند السفر، للحفاظ على وصول حقيبتك بأمان، وهي كالآتي:



- ضع اسمك ورقم هاتف وجهتك على داخل وخارج حقيبتك.

- قم بإزالة العلامات والتسميات المتبقية من الرحلات الجوية السابقة.

- لا تفرط في حشو حقيبتك حتى تزيد احتمالية تلفها وابق ضمن حد الأمتعة المسموح به.

- لا تغلف هداياك ولا تضع أشياء ثمينة لأن جميع الأمتعة تخضع للتفتيش.

- اربط أي شيء قد يتسرب داخل كيس بلاستيكي محكم الغلق

-ضع شيئًا مرنًا على حقيبتك يميزها عن غيرها وحتى لا يأخذها شخص آخر عن طريق الخطأ.

- لا تحمل عبوات ذات محتويات مجهولة الهوية نيابة عن أشخاص آخرين.

- عندما تقوم بفحص أمتعتك داخل المطار، سيضع وكيل شركة الطيران علامة على كل حقيبة تشير إلى اسمك ورقم الرحلة وجميع المدن في خط سير الرحلة المحدد بالتذاكر.

- سيتم إعطاؤك شيكا مطالبة لكل حقيبة يتم فحصها، وهذه بمثابة دليل على الأمتعة المسجلة.

- من المهم أن تحتفظ بـ شيكات المطالبة حتى تكتمل رحلتك وتستلم جميع أمتعتك المسجلة.

- احتفظ بجوازات السفر والتأشيرات وأي أوراق مهمة قد تحتاجها أثناء رحلتك في حقيبة يدك.

