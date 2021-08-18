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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل الايجابي يحسم الشوط الاول بين الانتاج الحربي وغزل المحلة

الانتاج الحربي -
الانتاج الحربي - صورة ارشيفية

إنتهت أحداث الشوط الاول بين فريقي غزل المحلة والانتاج الحربي بهدف لكل منهما ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ، علي ملعب غزل المحلة فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وأفتتح الانتاج الحربي التهديف فى الدقيقة 14 عن طريق معتز محب بالخطأ فى مرماه ، بعد كرة مقوسة من مخالفة من الطرف الأيسر لصالح الإنتاج حاول معتز محب تشتيت الكرة لتسقط في شباك عمرو شعبان حارس مرمى غزل المحلة.

وأدرك غزل المحلة هدف التعادل فى الدقيقة 23 عن طريق عبده يحيي ، بعد كرة عرضية رائعة من معتز محب من الطرف الأيمن على رأس عبده يحيي سددها في الزاوية اليمنى لمرمى أحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي.

كرة مقوسة من أشرف سيد من مخالفة من خارج منطقة الجزاء على رأس كماتشو لكن تصدى لها حارس مرمى الإنتاج الحربي فى الدقيقة 4 .

تسديدة من حسن ياسين من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى غزل المحلة فى الدقيقة 38 .

ويحتل غزل المحلة فى المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة ، بينما يحتل الانتاج الحربي فى المركز الاخير برصيد 23 نقطة .

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