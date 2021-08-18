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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لمجابهة التطرف والإرهاب.. مرصد الأزهر يستقبل طلاب من جامعة المنصورة

مرصد الأزهر يستقبل
مرصد الأزهر يستقبل عدد من طلاب جامعة المنصورة

نظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومركز الفتوى الإلكترونية، ندوة لعدد من طلاب جامعة المنصورة؛ بهدف توعيتهم وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، عبر إصداراتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعقد مرصد الأزهر، محاضرتين تم خلالهما الاستماع إلى آراء الطلاب والرد على استفساراتهم إضافة إلى عرض لأبرز الملفات التي يتناولها المرصد بالبحث والتحليل. وقد حاضر في الأولى الدكتورة رهام سلامه المشرفة على وحدة الرصد باللغة الأردية، والدكتور حمادة شعبان المشرف على وحدة الرصد باللغة التركية بالمرصد، حيث تطرقا إلى عدة محاور متعلقة بالتطرف والعوامل المؤدية إليها واستراتيجيات التنظيمات المتطرفة في استقطاب الشباب إضافة إلى استعراض مجموعة من شهادات العائدين والعائدات من صفوف الجماعات الإرهابية.

أما المحاضرة الثانية تناول فيها اللواء ناجي شهود، بأكاديمية ناصر العسكرية؛ عدد من القضايا ذات الصلة بموضوع التطرف والإرهاب.

جدير بالذكر أن تلك الندوة قد سبقها تنظيم عددٍ من الفعاليات ضمن مبادرات مشتركة بين مرصد الأزهر وبعض الجهات المحلية والدولية مثل مؤسسة «شباب المتوسط» تحت عنوان: «حوار حول وثيقة الأخوة الإنسانية»؛ وغيرها من ورش العمل الخاصة بالجامعات والمدارس المحلية والدولية وكذلك التعاون مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة في وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، وكافة وزارات الدولة، حيث يسعى المرصد من خلال هذه الفعاليات إلى مخاطبة عقول الشباب؛ لتشكيل حائط صد أمام تلك الأفكار المتطرفة عبر عرض رؤية الإسلام الصحيحة لكافة الموضوعات التي تتخذها التنظيمات الإرهابية حجة لتنفيذ عملياتها الإجرامية وسفك دماء الأبرياء.

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الأزهر جامعة المنصورة الشباب والرياضة مرصد الأزهر الشباب

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