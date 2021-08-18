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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بثنائية كريم بامبو.. البنك الأهلي يقلب الطاولة على مصر المقاصة 2-1 فى الشوط الأول

كريم بامبو
كريم بامبو

انتهت أحداث الشوط الأول، بتقدم البنك الأهلي علي مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، على ملعب المقاولون العرب فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

افتتح مصر المقاصة التهديف فى الدقيقة 8 عن طريق صلاح عاشور من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

 

وأدرك البنك الأهلي هدف التعادل فى الدقيقة 12 عن طريق كريم بامبو من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

 

وجاء هدف البنك الأهلي الثاني فى الدقيقة 22 عن طريق كريم بامبو بعد توغل أكثر من رائع ويسددها بقوة من زاوية صعبة لتسكن الشباك.

 

وأرسل محمد بسيوني تمريرة عرضية من جهة اليمين حولها أحمد علي من داخل منطقة الجزاء برأسية قوية ولكن مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب فى الدقيقة الثانية.

 

توقفت المباراة بسبب سقوط اللاعب كريم بامبو على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع محمد الدسوقي وخروجه خارج الملعب لتلقي العلاج فى الدقيقة 24.

 

ويحتل مصر المقاصة فى المركز العاشر برصيد 38 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي فى المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة. 

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