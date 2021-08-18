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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قانون الجمارك الجديد لنظام التسجيل "ACI" ..منظومة الإدارة توضح

صدى البلد

قال خالد ناصف، مستشار الشركة المنفذة لمشروع منظومة الإدارة الجمركية، إن وفقا للإجراءات الأخيرة لن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج عبر الموانئ البحرية إلا من خلال نظام "ACI"، وذلك بداية من أول أكتوبر المقبل .
 

وأضاف "خالد ناصف" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الدولة تسعى إلى الإنهاء على فكرة وجود الكحول في الموانئ المصرية، مسترسلا: الدولة تسعى إلى رقمنة المستندات ولهذا تم تنفيذ مشروع منظومة الإدارة الجمركية.

 

وأكد على أن هدف منظومة الإدارة الجمركية هو وضع نافذة واحدة للتعامل التجاري في مصر، مسترسلا: لأول مرة يكون لدينا قاعدة بيانات للمصدرين لـ مصر.
 

وشدد على أن المنظومة ستمنع دخول أي بضائع مجهولة المصدر إلى مصر، موضحا أن المنظومة سوف تحدد نوع البضائع الواردة واحتياجات السوق لدعم المصدرين بالمعلومات لمنع التلاعب.

 

منظومة الإدارة الجمركية الإدارة الجمركية الموانئ البحرية الجمارك اخبار التوك شو

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