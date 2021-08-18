أستاذ باطنة بأمريكا: ثلاث سيدات حوامل تلقين لقاح كورونا ولم تظهر عليهن أثار جانبية

كشف الدكتور عبد الهادي خضر أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بولاية نيوجيرسي الأمريكية، تفاصيل الحالة الصحية لـ السيدات الحوامل اللاتي حصلن على لقاح كورونا في أمريكا.



وأضاف عبد الهادي خضر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" في أمريكا تم متابعة الحالات التي حدث بها حمل بعد تلقي الجرعة الاولى او الثانية من اللقاح ووجدوا عدم تواجد أي آثار جانبية على السيدة الحامل".

وتابع عبد الهادي خضر :" تم رصد السيدات اللاتي حصلن على لقاح كورونا ثم أصبحوا حوامل وبمتابعة تلك الحالات لم تظهر عليهم اي أعراض جانبية ".

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واكمل عبد الهادي خضر :" حتى الان من حصل على المصل أثناء الحمل لم يتم رصد أي عيوب خلقية او تشوهات للأجنة بعد تلقي لقاح كورونا ".

ولفت عبد الهادي خضر :" نعتمد على المعلومات الطبية المحدودة في أمريكا حول فعالية اللقاحات مع الحوامل ووفق المعلومات المتاحة لا توجد اي اعراض جانبية على السيدة الحامل او الجنين ".

