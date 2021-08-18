عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ باطنة بأمريكا: ثلاث سيدات حوامل تلقين لقاح كورونا ولم تظهر عليهن أثار جانبية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشف الدكتور عبد الهادي خضر أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بولاية نيوجيرسي الأمريكية، تفاصيل الحالة الصحية لـ السيدات الحوامل اللاتي حصلن على لقاح كورونا في أمريكا. 


وأضاف عبد الهادي خضر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" في أمريكا تم متابعة الحالات التي حدث بها حمل بعد تلقي الجرعة الاولى او الثانية من اللقاح ووجدوا عدم تواجد أي آثار جانبية على السيدة الحامل".

 

وتابع عبد الهادي خضر :"  تم رصد  السيدات اللاتي حصلن على لقاح كورونا ثم أصبحوا حوامل  وبمتابعة تلك الحالات لم تظهر عليهم اي أعراض جانبية ".

اقرأ ايضا 

مستشار وزيرة الصحة : مصر قد تدخل المواجة الرابعة خلال سبتمبر
 

واكمل عبد الهادي خضر :"  حتى الان من حصل على المصل أثناء الحمل لم يتم رصد أي عيوب خلقية او تشوهات للأجنة بعد تلقي لقاح كورونا ".

 

ولفت عبد الهادي خضر :"  نعتمد على المعلومات الطبية المحدودة في أمريكا حول فعالية اللقاحات مع الحوامل  ووفق المعلومات المتاحة لا توجد اي اعراض جانبية على السيدة الحامل او الجنين ".
 

لقاح كورونا فيروس كورونا الحوامل اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. سوبر هاتريك لـ بامبو.. والإنتاج الحربي يحافظ على آماله في البقاء

كريم بامبو ينضم لأصحاب السوبر هاتريك في القرن الـ21

مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية : عدد طلابنا وصل إلى 11 ألفا

الظنان: توفير 128 ألفا من مهمات الوقاية لـ 11 ألف عامل نظافة

خبير مناعة يكشف مميزات علاج كورونا الجديد

مدير المشروعات الهندسية بهيئة الرعاية الصحية: المريض سيتابع العلاج عبر تطبيق الهاتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

"الأطباء" توجه الشكر إلى الفريق المعالج لـ ياسمين عبدالعزيز.. اعرف السبب| فيديو

بعد فوز البنك الاهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي

الكويت.. مجلس الوزراء يتخذ قرارا عاجلا بشأن مصر

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

بالصور.. ظهور مفاجئ لإبنة الرئيس الأفغاني الهارب.. ماذا قالت للعالم؟

فيديو

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ