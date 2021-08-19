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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جرعة ثالثة.. طبيب يكشف مفاجأة: المناعة المكتسبة من لقاح فايزر وموديرنا انخفضت

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور عبد الهادي خضر أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بولاية نيوجيرسي الأمريكية، إنه منذ بداية التعامل مع  جائحة كورونا ، كان هناك توقعات لاستخدام الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا .


وأضاف عبد الهادي خضر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" المناعة المكتسبة للقاح مودرنا انخفضت والمناعة المكتسبة للقاح فايزر انخفضت أيضا، ووفق الإحصائيات فإن عدد الحالات التي أصيبت بكورونا بعد تلقي لقاح كورونا مودرنا بعد يناير الماضي كان 86 % ".

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وتابع عبد الهادي خضر :"  وبناء على انخفاض المناعة  المكتسبة للقاحات  تتجه أمريكا لتواجد جرعة ثالثة معززة، ولكن الإصابات لمن حصل على لقاحات كورونا  تكون إصابات بسيطة أو لا يظهر عليهم اعراض".

لقاحات كورونا 

ولفت عبد الهادي خضر :"  مازالت لقاحات كورونا تقي من الأعراض الشديدة ودخول العناية المركزة بنسبة 100 % إلى الآن حتى مع متحورات كورونا ".

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