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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسر سليمان وجوهرة الشرق على مسرح القلعة .. صور

المطرب ياسر سليمان
المطرب ياسر سليمان

أحيا المطرب ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق حفلا مساء اليوم على مسرح محكى القلعة بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين.

تضمن الحفل الذي أحياه ياسر سليمان مجموعة من تراث الموسيقى العربية التى أبدعها كبار الملحنين، وذلك بفعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر. 

كما بدأ منذ قليل شيخ المنشدين ياسين التهامي، فقرته في مهرجان القلعة بمجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية التى تدعم القيم السامية الى جانب عدد من المدائح النبوية والاشعار الصوفية التى تحث على مكارم الأخلاق، عقب انتهاء فقرة ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق.

ياسر سليمان على مسرح محكى القلعة 

مهرجان محكى القلعة

كانت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اطلقت الأحد الماضي وسط إجراءات احترازية متكاملة  لمواجهة فيروس كورونا، وبحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء أمس، بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

كما حضر افتتاح المهرجان  على مسرح المحكى الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه بالانابة عن الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا الذى اعتذر لظروف صحية، المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة وعدد من سفراء الدول العربية والاجنبية واعضاء مجلس النواب.

من جانبه أعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن سعادته بانطلاق مهرجان القلعة للموسيقي والغناء مرة اخري بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لافتا إلي أن مشاركة وزارة السياحة والآثار في هذا الحدث يؤكد على التعاون المثمر مع وزارة الثقافة لتقديم الخدمات والأنشطة الابداعية فى المواقع الأثرية لابراز الوجه الحضارى لمصر.

ياسر سليمان محكى القلعة جوهرة الشرق فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وزارة الثقافة

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