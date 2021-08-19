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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعدادات التعليم العالي للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

 

 

يستعد مكتب تنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس لاستقبال الطلاب خلال فترة تنسيق الجامعات 2021 التي تمتد على مدار الشهر الحالي والقادم، حيث تتوافر كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحماية الطلاب وكافة الامتيازات لخدمة الطلاب وتسهيل عملية التقديم .

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التعليم العالى: على طلاب الثانوية العامة الالتزام بالتوزيع الجغرافى في التنسيق

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تنسيق الجامعات.. التعليم العالي يكشف تفاصيل تسجيل رغبات الطلاب

فقد وجه خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على الطلاب تسجيل رغباتهم على موقع تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 


وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قام برصد تساؤلات واستفسارات الطلاب بشأن التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، وقام بالإجابة عن هذه الأسئلة وعرضها على ا. السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق ومسئولي مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد.

أعقب ذلك تبسيط وتعريف الطلاب بإجراءات التنسيق للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، في شكل أسئلة وإجابات بشكل يَسهُل على الطلاب استيعابها وسيتم إتاحة هذا الدليل للطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيسبوك 

 وكذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وإتاحته للطلاب لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

ويجيب هذا الدليل عن العديد من استفسارات الطلاب حول كيفية تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق، وأماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، والتعرف على قواعد التوزيع الجغرافي وعدد الرغبات المتاحة للتسجيل والقواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات، وموعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب، وعرض أسماء الكليات والمعاهد الجديدة المشاركة في تنسيق عام 2021/2022.

 

بينما قد تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الثلاثاء، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس؛ للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال الطلاب قبل بدء أعمال التنسيق خلال الفترة المقبلة.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. عبد الفتاح سعودي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمُشرف على أعمال مكتب التنسيق بالوزارة، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ود.هبه شاهين المستشار الإعلامى لجامعة عين شمس ولفيف من مسئولى مكتب التنسيق للجامعات الحكومية.

وخلالة الجولة التفقدية، اطمأن الدكتور عبدالغفار على المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكتب التنسيق، ومؤكدًا على ضرورة الاهتمام بجميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب، بالإضافة إلى المراجعة الدقيقة لكافة الأوراق المُستلمة من الطلاب تمهيدًا لإتمام إلتحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية.

وقام د. خالد عبدالغفار بزيارة القاعات المُخصصة لإدارة مكتب التنسيق واستقبال الطلاب، والتأكد من توفير كافة الإمكانات اللازمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق، وبما يُحقق مصلحة العاملين والمُترددين عليه من الطلاب، مؤكدًا على ضرورة التيسير على الطلاب، والعمل على تحقيق مبدأ العدالة، وتلبية جميع رغبات الطلاب وفقًا للقواعد المُنظمة لذلك.

كما التقى الوزير بعدد من الإداريين العاملين بمكتب التنسيق، واطلع على جميع الخدمات المُقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوموا به طوال فترة التنسيق.

أكد الوزير على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأولياء الأمور، مشددًا على إلتزام كافة المترددين على مكتب التنسيق بتعليمات التباعد الاجتماعي وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

جدير بالذكر أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بدأ أعماله هذا العام، بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والتي تستمر حتى 19 أغسطس الجاري.

 

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