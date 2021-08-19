طريقة عمل فطيرة السجق من غير فرن

تعد فطيرة السجق من الأكلات الشهية والمميزة، ويفضل الكثير من الأشخاص تناول السجق بطرق مختلفة ولذيذة.

وإليك طريقة عمل فطيرة السجق بخطوات بسيطة من غير فرن.

مقادير فطيرة السجق من دون فرن

عجينه 10 دقائق:

5 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة خميرة

2 كوب ماء دافئ

ربع كوب لبن بودرة

نصف كوب زيت

2 ملعقة كبيرة سكر

للحشوة

فلفل أسود

1 طماطم

1 فلفل أخضر

1 بصل

1 فلفل حار

جبن رومي

ملح

زيت



طريقة تحضير فطيرة السجق من دون فرن



العجينة

1- اخلطي مكونات العجينة في العجان وتغطى وتترك لتختمر

2- افردي العجينة جيدا

الحشو

1- يشوح البصل المفروم مع الفلفل الرومي والحار في الزيت على النار

2- يضاف الملح والفلفل الأسود

3- يرفع الخليط من على النار ويترك ليبرد

4- تحشى العجينة بخليط السجق

5- توضع في طاسة على نار هادئة

6- تقلب على الوجه الآخر وتقدم

