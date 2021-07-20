عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل رقاق طري يناسب عزومات العيد

الرقاق الطري
الرقاق الطري

مع أول أيام عيد الأضحى؛ تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل رقاق طري بمذاق لا يقاوم يناسب عزومات العيد، وسفرة عيد الأضحي. 
 

txt

حلو وحادق.. طريقة عمل الرقاق

txt

طريقة عمل الرقاق.. الناشف والطري

مقادير رقاق طري

 

نصف كيلو دقيق 
ملعقة كبيرة سمنة
رشة ملح
ماء للعجن 


الحشو
جبنة موتزاريلا او بيضة
لحمة معصجة

 

طريقة تحضير رقاق طري

* يخلط الدقيق والملح والسمنة

* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تقطع كرات صغيرة وتغطى وتترك لترتاح

* ترش بالدقيق وتفرد بالنشابة

* توضع على طاسة ساخنة

* تقلب على الوجه الآخر وتترك حتى تمام النضج

 

الحشو

* تخلط اللحمة المعصجة مع الجبنة الموتزاريلا و البيضة

* يحشى الرقاق بخليط اللحمة المفرومة

* يوضع في طاسة على النار حتى تسيح الجبنة أو نضج البيض

* يقدم الرقاق

 

طريقة عمل عجينة الرقاق

رشة سكر
2 ملعقة كبيرة سمنة
3 كوب دقيق
رشة ملح

ماء للعجن
 

طريقة تحضير رقاق طري

 

- يخلط الدقيق والسكر والملح والسمنة و يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.

- تقطع كرات وسط وتقلب في الدقيق ثم تغطى وتترك لتتخمر و تفرد بالنشابة حتى تصبح رقيقة.

-يوضع الرقاق في طاسة خبز على النار و تقلب على الوجه الآخر حتى النضج.

 

طريقة عمل الرقاق الطرى الحادق

 

مقادير الرقاق الطرى الحادق

نصف كيلو دقيق 
رشة ملح 
ماء للعجن 
لحمة معصجة متبلة 
جبنة موتزاريلا 
زيت

 

طريقة عمل الرقاق الطرى الحادق بالخطوات

 

1-حتى تحصلى على عجينة متجانسة  اخلطي الدقيق مع الملح وأضيفى الماء 
2- اتركى العجين لترتاح ثم قسمى العجين لكرات صغيرة وتفرد بالنشابة وترش بالملح
3-فى طاسة ضعى الرقاق وقلبيه على الجانبين حتى النضج.
4- ضعى اللحمة المعصجة والجبنة الموتزاريلا على الرقاق ولفيه أو طبقيه
5- فى طاسة مدهونة بالزيت قلبيه وقدميه 

كما يمكنك عمل رز مكرمل وتزين الرقاق الطري من فوق به وإضافة المكسرات المحمرة فى السمن فهى تعتبر وجبة متكاملة العناصر الغذائية والفوائد بوضع المكسرات واللحم وتناسب بشكل مشرف ومشعي ومشبع العزائم وخاصة عطائك عيد الاضحي وفى دول الخليج وفى محافظة العريش تعتبر هذه هى الوجبة المفضلة فى الأفراح وكتب الكتاب والمناسبات. 

عيد الأضحى طريقة عمل المكسرات طريقة عمل الرقاق الطرى الرقاق الطرى

موضوعات متعلقة

حلو وحادق.. طريقة عمل الرقاق

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة لعيد الاضحى

استشاري أمراض حساسية يكشف حقيقة انتشار فيروس كورونا ويحذر .. فيديو

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل جلاش الدجاج

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بالعلمين الجديدة.. فيديو

حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية مكثفة

الرئيس السيسي يصل العلمين الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى.. فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الأضحى 2021

نضال الشافعي: هجمة مرتدة هو "الاختيار 3".. وساعد في رفع وعي الشباب

الحجاج يؤدون أعمال يوم النحر برمي الجمرات والطواف وذبح الهدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

الجوكر تراجع .. بيراميدز يقلب الطاولة على نجوم الأهلي ويوقع غرامات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ