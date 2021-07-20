طريقة عمل رقاق طري يناسب عزومات العيد

مع أول أيام عيد الأضحى؛ تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل رقاق طري بمذاق لا يقاوم يناسب عزومات العيد، وسفرة عيد الأضحي.



مقادير رقاق طري

نصف كيلو دقيق

ملعقة كبيرة سمنة

رشة ملح

ماء للعجن



الحشو

جبنة موتزاريلا او بيضة

لحمة معصجة

طريقة تحضير رقاق طري

* يخلط الدقيق والملح والسمنة

* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تقطع كرات صغيرة وتغطى وتترك لترتاح

* ترش بالدقيق وتفرد بالنشابة

* توضع على طاسة ساخنة

* تقلب على الوجه الآخر وتترك حتى تمام النضج

الحشو

* تخلط اللحمة المعصجة مع الجبنة الموتزاريلا و البيضة

* يحشى الرقاق بخليط اللحمة المفرومة

* يوضع في طاسة على النار حتى تسيح الجبنة أو نضج البيض

* يقدم الرقاق

طريقة عمل عجينة الرقاق

رشة سكر

2 ملعقة كبيرة سمنة

3 كوب دقيق

رشة ملح

ماء للعجن



طريقة تحضير رقاق طري

- يخلط الدقيق والسكر والملح والسمنة و يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.

- تقطع كرات وسط وتقلب في الدقيق ثم تغطى وتترك لتتخمر و تفرد بالنشابة حتى تصبح رقيقة.

-يوضع الرقاق في طاسة خبز على النار و تقلب على الوجه الآخر حتى النضج.





طريقة عمل الرقاق الطرى الحادق

مقادير الرقاق الطرى الحادق

نصف كيلو دقيق

رشة ملح

ماء للعجن

لحمة معصجة متبلة

جبنة موتزاريلا

زيت





طريقة عمل الرقاق الطرى الحادق بالخطوات

1-حتى تحصلى على عجينة متجانسة اخلطي الدقيق مع الملح وأضيفى الماء

2- اتركى العجين لترتاح ثم قسمى العجين لكرات صغيرة وتفرد بالنشابة وترش بالملح

3-فى طاسة ضعى الرقاق وقلبيه على الجانبين حتى النضج.

4- ضعى اللحمة المعصجة والجبنة الموتزاريلا على الرقاق ولفيه أو طبقيه

5- فى طاسة مدهونة بالزيت قلبيه وقدميه

كما يمكنك عمل رز مكرمل وتزين الرقاق الطري من فوق به وإضافة المكسرات المحمرة فى السمن فهى تعتبر وجبة متكاملة العناصر الغذائية والفوائد بوضع المكسرات واللحم وتناسب بشكل مشرف ومشعي ومشبع العزائم وخاصة عطائك عيد الاضحي وفى دول الخليج وفى محافظة العريش تعتبر هذه هى الوجبة المفضلة فى الأفراح وكتب الكتاب والمناسبات.