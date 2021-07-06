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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الشيف هالة

طريقة عمل الرقاق
طريقة عمل الرقاق

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الشيف هالة حيث تمتلك مذاقا مميزا وخطوات تحضيرها سهلة وبسيطة مقارنة بـ طرق عمل الرقاق التقليدية .


وترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الشيف هالة للتمكن من تقديم طبق مميز يبهر أفراد عائلتها وضيوفها في العزومات والمناسبات خاصة خلال احتفالات عيد الأضحى .

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة لـ الست غالية

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طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الشيف هالة


نعرض لكم طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الشيف هالة لتتمكنى من إعدادها بمذاق مميز كالمحترفين:

مقادير الرقاق باللحمة المفرومة


لحمة مفرومة معصجة
رقاق
سمنة
مرقة “ شوربة لحمة ”
ملح 

فلفل أسود 

بهارات “ حسب الرغبة”

شطة “ حسب الرغبة”



طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الشيف هالة


- ضعي الشوربة فى وعاء على النار حتى تصبح ساخنة وليست مغلية حتى يتمكن الرقاق من تشرب المرقة .

- ضعي صينية بها ملعقة من السمن على النار واتركيها حتى تسخن جيدًا ويفضل أن تكون السمنة بلدي.

- وزعي الشوربة على الرقاق ولكن لتسكبي كل كمية الشوربة على الرقاق حتى لا تتعجن إنما احضري قطعة الرقاق وتسكبي عليها القليل من الشوربة باستخدام الكبشة وتضعيها جانبا وتكرري الأمر مع باقي قطع الرقاق .

- احضري الصينية المدهونة سمنة ساخنة ثم ضعي فيها الطبقات الأولى من الرقاق واحدة تلو الأخرى ثم ضع اللحمة المفرومة ووزعييها بالتساوي في جوانب الرقاق المختلفة  ولكن احرصى على الا تصل للحواف.

- رشي القليل من الملح والبهارات والشطة على اللحمة ثم غطيها بطبقات الرقاق العلوية بعد توزيع الشوربة على كل واحدة منها وحركي صينية الرقاق على النار فإذا تحركت طبقات الرقاق السفلية فهذا يشير إلى احمرارها بالفعل ثم ارفعي صينية الرقاق من على النار ثم ضعي عليها طبق التقديم الذي سيتم وضعها فيه بعد قلبها.

- بعد قلب الرقاق في الطبق نضع ملعقة سمن أخرى في الصينية لتحمير الجزء الأخر منها بنفس الطريقة ونضع الصينية على النار مرة أخرى ونعيد لها طبقات الرقاق بعدما قمنا بقلبها ثم نضع الرقاق في طبق التقديم بعد التأكد من احمرار الطبقات السفلية.

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