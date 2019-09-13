طريقة عمل صينية الرقاق الطرى.. 4 وصفات مميزة .. بالصور

تعد طريقة عمل صينية الرقاق الطرى من اكثر الوصفات الشهية التى يحبها معظمنا إذا تم إعداده بخطوات صحيحة ومقادير مضبوطة، وما يجعلها من الأكلات التى تنال اعجاب كثيرين انه توجد اكثر من طريقة لـ عمل صينية الرقاق الطرى بأصناف مميزة أبرزها الرقاق باللحمة المفرومة.



ونقدم طريقة عمل صينية الرقاق الطرى بعدة وصفات متنوعة بخطوات المحترفين على يد نخبة من خبراء الطهى فى مصر.



طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة للشيف شربينى

مقادير صيينة الرقاق الطرى باللحمة المفرومة :

رقاق طري

زبدة

لحمة مفرومة

مرقة

ملح

فلفل أسود

بهارات

جوزة الطيب

ورق لورا

حبهان

قرفة

بصل ثوم

أعشاب طماطم

فلفل أخضر



طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة :

* ضعى اللحة المفرومة مع ملح وفلفل وبصل والثوم وحمريهم جيدا على نار هادئة ثم ورق اللورا والحبهان و التوابل ويترك حتى يتم تعصيج اللحمة المفرومة جيدا.

* اضيفي الطماطم والفلفل الأخضر وتترك حتى تنضج بعد ذلك اسكبى المرقة الساخنة إلى نصف الزبدة وقلبى جيدا

* ييبل الرقاق في خليط المرقة بالزبدة ثم يرفع في صينية الفرن المدهونة بالزبدة

* يضاف خليط اللحمة العصاج ثم باقي طبقات الرقاق مع الزبدة المتبقية

* يقطع ويدخل الفرن حتى ينضج و يحمر وجهه.



طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة للشيف حسن :

مقادير صينية الرقاق باللحمة المفرومة:

½ كيلودقيق ابيض

معلقة صغيرة ملح

750 معلقة ص سكر

كوب ص سمن بلدى

مل ماء

250 جم نشا

لتر شوربه

الحشو"

50 جم سمن

100 جم بصل مكعبات

50 جم ثوم مفروم

500 جم لحمه مفرومه

50 جم صلصه

250 جم طماطم مبشورة

1 ورق لورا

5 جم بهارات

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

150 جم شوربه

"الصوص"

30 جرام زبدة

30 جرام دقيق

600 مل لبن

50 جرام جبنه مبشورة

250 جرام جبنه موتزاريلا

5 جم ملح

5 جم فلفل



طريقة عمل صينية الرقاق الطرى باللحمة المفرومة للشيف حسن:

- اخلطى الدقيق والملح والسكر والماء داخل الميكسر حتى تحصلى على عجينة متماسكة وسهلة الفرد واتركى العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة.

- قطعى العجينة الى قطع صغيرة ونرش عليها الدقيق ونفردها الى ان تصبح مستديرة ورقيقة.

- على صاج ساخن ضعى كل قطعة من العجينة بعد فردها حتى تنضج كل ثم نقلبها على الوجه الآخر و نستمر هكذا حتى تنتهى كمية الرقاق .

- فى اناء عميق ضعى الشوربة الساخنة واضيفي السمن ثم اضيفي 8 ورقات رقاق فى الصينية.

- ضعى طاسة بها سمن على نار متوسطة ثم حمرى البصل والثوم فيها واضيفي اللحمه المفرومه وبعد ذلك الصلصة الجاهزة والطماطم مبشورة وملح وفلفل وبهار والشوربة وورق لورا ونتركها تنضج .

- حمرى الدقيق مع الزبدة فى طاسة اخرى على النار وعندما يصبح لونها ذهبى اسكبى اللبن بالتدريج وضعى الفلفل الاسود والملح مع المرقة واستمرى فى التقليب حتى تحصلى على قوام البشاميل .

- ادهني صينيه سمنة وضعى فيها ورقتين رقاق ثم ضعى 3 ملاعق كبيرة بشاميل والقليل من الجبنة المبشورة ثم ورقتين رقاق ثم اضيفى اللحمة المفرومة ثم 3 ملاعق كبيرة بشاميل ثم القليل من الجبنة المبشورة وكررى العملية بحيث تكون طبقة الجبنة المبشورة فى النهاية على الوجه.

-احفظى الرقاق داخل الفريزر لحين الاستخدام بحيث تضعيه فى طبق الومينومثم تقومى بتغليفه بالبلاستيك .

- عند طهى صينية الرقاق الطرى نقوم بتسخين الفرن حتى تصل لـ 180 درجة .

- تترك صينية الرقاق الطرى داخل الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا ثم نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة.



طريقة عمل صينية الرقاق الطرى باللحمة المفرومة لـ أميرة شنب

مقادير صينية الرقاق الطرى باللحمة

رقاق طرى

لحمة مفرومة

كوب مرقة لحمة

زبدة

مستكة

ورق لورا

حبهان

ملعقة ص قرفة

ملعقة ص جوزة الطيب

ملعقة ص سبع بهارات

ثوم مفروم

كوب بصل مفروم

ملح فلفل أسود

سمن

علبة قشطة



طريقة عمل صينية الرقاق الطرى باللحمة المفرومة :

* يشوح البصل في الزبدة جيدا مع الملح والفلفل وجوزة الطيب والبهارات وقرفة ومستكة وورق لورا وحبهان وثوم

* يضاف اللحم المفروم و يترك حتى يعصج تماما

* تدهن صينية الفرن بسمنه ثم توضع عليها ورقة رقاق بدون ان تبل فى المرقة

* يبل باقى الرقاق في المرقة ثم يرص فى صينية الفرن و بين كل ورقة سمنة ثم اللحم و القشطة ثم باقي الرقاق

* قومى بتقطيعه واسكبى السمن والمرقة المتبقية والقشطة ثم يدخل الفرن على 200 لمدة نصف ساعة تقريبا .



طريقة عمل صينية الرقاق الطرى باللحمة المفرومة والسجق:

مقادير صينية الرقاق باللحمة المفرومة والسجق:

رقاق طري

لحمة مفرومة

مرقة

سمنة

سجق شرقي

بصل

ورق لورا حبهان

جبنة مبشورة

ثوم

كرفس

كرات

ملح فلفل أسود

فلفل حار

زعتر

طماطم

بهارات كمون



طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة والسجق :

* حمرى البصل مع الثوم والسمنة مع مكعب مرقة وورق اللورا والحبهان

* ضعى الكرفس والكرات بعد فرمهما، ثم البهارات والكمون وملح وفلفل أسود مع السجق

* اضيفي اللحمة المفرومة إلى الطاسة وتقلب جيدا مع إضافة الفلفل الحار والزعتر

* افرمى الطماطم بعد السلق والتقشير ثم اضيفي اللحمة والسجق

* بللى في السمنة والمرقة ثم ضعى الرقاق في صينية الفرومة ثم اضيفي الحشو .

* ضعى باقي الطبقات ويقطع ثم يسقى بالسمنة الذائبة ورشي بالجبنة وادخليه الفرن حتى يتم النضج .

