طريقة عمل الرقاق الناشف .. وصفات متعددة لأشهر خبراء الطهى

تعد صينية الرقاق الناشف من اشهر اطباق الرقاق التى تقدم على موائد الاسرة المصرية والعربية وبرع الطهاة فى ابتكار طرق عديدة لعمل صينية الرقاق الناشف بمذاقات كثيرة منها الرقاق باللحمة المفرومة والرقاق بالفراخ والرقاق بالكبدة .



نقدم لكم طريقة عمل صينية الرقاق بمذاقات متنوعة وطرق تحضير مختلفة ترضى جميع الأذواق على يد خبراء الطهى فى مصر.



طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة لنجلاء الشرشابى.

مقادير صينية رقاق باللحمة المفرومة

رقاق

لحمة مفرومة

بصل

فلفل رومي

سمنه

مرقة لحمة

قرفة

زنجبيل بودرة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة دبس رمان

ملح فلفل أسود



طريقة عمل صينية رقاق باللحمة المفرومة

* يقلب السكر فى السمنة ثم يضاف البصل والملح والفلفل الأسود ويقلب الخليط حتى يذبل البصل

* يضاف الفلفل الرومي واللحمة المفرومة والقرفة والزنجبيل ودبس الرمان

* يبلل الرقاق بالمرقة ويدهن بالسمنة ويرص طبقة منه في صينية

* يضاف خليط اللحمة ثم تضاف طبقة اخرى من الرقاق المبلل بالمرقة والمدهون بالسمنة

* توضع الصينية فى الفرن حتى تمام النضج ثم يقدم.



طريقة عمل صينية رقاق بالدجاج لأميرة شنب.

مقادير صينية رقاق بالدجاج :

رقاق ناشف

مرقة دجاج

صدور دجاج شاورما

ملح

سمنة فلفل

كريمة لباني

دقيق

جوزة الطيب

قرفة

زيت

جبنة شيدر

مبشورة جبنة موتزريلا

بصل مفروم

جزر مبشور

مشروم مفروم

بصل أخضر مفروم

فلفل ألوان مفروم



طريقة عمل صينية رقاق بالدجاج :

* في حلة على النار توضع المرقة حتى تسخن ، وتذوب السمنة على النار.

* في طاسة يوضع زيت مع بصل مفروم وثوم مفروم ومشروم مفروم وفلفل الوان مفروم يرفع من الطاسة

* توضع الدجاج بدلا منها مع ملح وفلفل وجوزة الطيب وقرفة

* تقلب جيدا حتى تنضج، ويسقى الرقاق في المرقة

* يوضع في طاجن الفرن طبقتين أو ثلاثة

* يوضع خليط الخضراوات والدجاج وجبنة شيدر وجبنة موزريلا والقليل من الكريمة

* توضع طبقات أخرى من الرقاق المسقى في المرقة

* يصب عليها قليل من الكريمة والمرقة

* تدهن بالسمنة المذوبة وخليط الجبن المستخدمة في الحشو

* يدخل فرن ساخن حتى يحمر وجهه،و يقدم ساخن

طريقة عمل رقاق ناشف بالكبدة لنجلاء الشرشابى

مقادير رقاق ناشف بالكبدة

رقاق ناشف

كبدة بقري

ثوم مفروم

بصل أخضر

طماطم مفرومة

فلفل أخضر

رومى

بهارات

ملح فلفل أسود

زبدة

مرقة



طريقة عمل رقاق ناشف بالكبدة

* شوحى الكبدة فى الزبدة مع الثوم على النار

* أضيفى الطماطم والفلفل الأخضر الرومى والبصل واستمرى فى التقلب.

* أضيفى البهارات والملح والفلفل الأسود فى النهاية حتى تظل النكهة فى الطعام .

* سيحي الزبدة على النار ثم اضيفي لها الشوربة الساخنة.

* بللى الرقاق فى الشوربة الساخنة المضاف لها زبدة ذائبة

* رصى طبقة من الرقاق ثم طبقة من الكبدة ثم طبقة أخرى من الرقاق

* أدخلى الرقاق الفرن حتى النضج ثم غطيه بورق ألومنيوم حتى يتحول للقوام الطرى .



طريقة عمل رقاق ناشف باللحمة لنجلاء الشرشابى

مقادير رقاق ناشف باللحمة :

رقاق

قطع لحمة

سمنه

بصلة كبيرة

شوربة

ملح فلفل أسود



طريقة عمل رقاق ناشف باللحمة :

* ضعى اناء على نار متوسطة واضيفي به البصل مع السمنة والملح والفلفل الاسود وقلبى جيدا

* تضاف اللحمة وتترك قليلا ثم يضاف القليل من الماء وتغطى تترك على النار لمدة ساعة

* يبلل الرقاق في الشوربة ويوضع في الصينية مع دهنه بالسمنة بين الطبقات

* يضاف خليط اللحمة ثم يضاف باقي الرقاق المبلل بالشوربة مع دهنه بالسمنة بين الطبقات

* يوضع بالفرن ثم يخرج ويترك ليصبح مقرمش او يغطى ليصبح طري ويقدم

