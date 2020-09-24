طريقة تسوية الرقاق بـ 3 وصفات مختلفة

يعتبر الرقاق من الأكلات المصرية القديمة، وله شعبية كبيرة بين الأشخاص، كما يعد من الأطباق الرسمية على السفرة المصرية خاصة في الأعياد والمناسبات، ويمكنك إعداد الرقاق بالعديد من الوصفات باللحم أو الفراخ، وإضافة النكهات والخضراوات المفضلة لدى اطفالك للحصول على الفيتامينات والمعادن الصحية التى يحتاجها الجسم.
- طريقة عمل الرقاق الطري
مكونات الرقاق الطري
2 كوب دقيق
1 ونصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة زيت نباتي
كوب إلا ربع من الحليب
طريقة حشو الرقاق الطري
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
500 جرام دجاج أو لحم ضأن مفروم (حسب الرغبة)
4 فصوص ثوم مفرومة
1/2 ملعقة صغيرة توابل لحمة
3 حبات فلفل أخضر مفرومة
لتحضير الرقاق الطري
1.قلب الدقيق والبيكنج بودر معًا في وعاء خلط كبير، أضيفي الملح والزيت النباتي إلى الحليب الفاتر واخفقي المزيج لفترة وجيزة.
2.يُضاف الحليب تدريجيًا إلى الدقيق ويُمزج الخليط في عجينة، وستكون لزجة.
3.اقلب العجين على سطح مغطى بالطحين واعجن بقوة لمدة دقيقتين تقريبًا .
4.أعد العجينة إلى الوعاء وقم بتغطيتها بقطعة قماش مبللة واتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة.
5.قسمي العجينة إلى 8 كرات متساوية الحجم ، غطيها واتركيها ترتاح مرة أخرى لمدة 20 دقيقة.
6.تجنب السماح لهم بالتلامس ، إذا كنت لا تريدهم أن يلتصقوا ببعضهم البعض.
7.رش سطح العجينة بالدقيق ، قم بإزالة كل قطعة من العجين واتركها على شكل دائرة
8.انقل العجينة إلى مقلاة أو صينية جافة وساخنة، سوف تبدأ في التقرح.
9.دعه يطهى لمدة 30 ثانية ، اقلبه ، واترك الجانب الآخر يطهى لمدة 30 ثانية.
10.أخرجي الرقاق الطري، ثم غطيها بورق ألمونيوم
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لتحضير الرقاق الطري باللحمة المفرومة
1.سخني الزيت في قدر وأضيفي اللحم المفروم، ويقلى لمدة 7-8 دقائق حتى يصبح لونه بني، أضيفي الثوم والملح والأعشاب والفلفل الحار واقليه لمدة 3 دقائق أخرى.
2.سخني الفرن إلى 400 درجة مئوية، ضعي الزبدة على جانب واحد من كل الرقاق الطري، وضع حوالي 3 ملاعق كبيرة من الحشوة على كل منها ثم كررها .
3.ضعيها في طبق فرن واخبزيها لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا على السطح.
4.تقدم مع جبن شيدر مبشور أو كريمة حامضة أو زبادي.
- طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة للشيف نجلاء
مقادير صينية رقاق باللحمة
كيلو رقاق ناشف
ربع كيلو لحمة مفرومة
بصلة كبيرة مبشورة
فلفل اخضر
ملح
فلفل
قرفة
زنجبيل
نصف كوب سمن
طريقة تحضير صينية رقاق باللحمة
* يبلل الرقاق بالماء او الشوربة ورقة ورقة و نضع كل ورقة فى الصينية و عليها طبقة من السمن حتى نصل الى نصف الكمية
* نضع اللحمة المعصجة ثم باقى الكمية ثم تقطع الصينية ثم تسقى بكوب من الشوربة
* تدخل فرن حار حتى الإحمرار و بعد الخروج تقلب فى صينية و تغطى
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- طريقة عمل الرقاق الناشف
مقادير الرقاق
نصف كيلو دقيق
ماء للعجن
طريقة تحضير الرقاق
* إخلطى الدقيق مع الماء حتى تحصلى على عجينة متماسكة
* قطعى العجينة لكرات فى حجم عين الجمل وإتركيها لترتاح
* أفردى كرات العجينة ورشيها بالدقيق
* أزيلى الدقيق الزائد وضعيها فى طاسة وقلبيها حتى النضج
طريقة عمل الرقاق الناشف باللحمة المفرومة
مقادير الرقاق الناشف باللحمة المفرومة
رقاق
لحمة مفرومة
طماطم
بصل مفروم
ملعقة صغيرة دقيق
ربع كوب لبن
ملح
فلفل
جوزة الطيب
نعناع ناشف
مرقة سمن
طريقة تحضير الرقاق
* شوحى البصل ثم ضيفى اليه اللحمة مع ملح وفلفل و جوزة الطيب
* ضيفى الطماطم المقطعة و يقلبوا جيدا حتى يصبح لون اللحمة بنيا
* ضيفى اللبن و الدقيق و يقلبوا ثم النعناع الناشف و تترك حتى تنضج تماما
* فى صينية مستديرة ادهنى السمن ثم رصى طبقة من الرقاق من تحت
* اسقى الطبقة الاولى بالمرقة من فوق ثم اكملى رص 3 طبقات اخرى
* ضعى اللحم فى الوسط ثم اكملى بأربع طبقات اخرى مع السقى بالمرقة
* اضغطى عليه بصينية اصغر ثم يدخل الفرن حتى ينضج لمدة 30 دقيقة و يقدم بالهنا