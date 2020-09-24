طريقة تسوية الرقاق بـ 3 وصفات مختلفة

- طريقة عمل الرقاق الطري

مكونات الرقاق الطري

2 كوب دقيق

1 ونصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة زيت نباتي

كوب إلا ربع من الحليب





طريقة حشو الرقاق الطري

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

500 جرام دجاج أو لحم ضأن مفروم (حسب الرغبة)

4 فصوص ثوم مفرومة

1/2 ملعقة صغيرة توابل لحمة

3 حبات فلفل أخضر مفرومة





لتحضير الرقاق الطري

1.قلب الدقيق والبيكنج بودر معًا في وعاء خلط كبير، أضيفي الملح والزيت النباتي إلى الحليب الفاتر واخفقي المزيج لفترة وجيزة.

2.يُضاف الحليب تدريجيًا إلى الدقيق ويُمزج الخليط في عجينة، وستكون لزجة.

3.اقلب العجين على سطح مغطى بالطحين واعجن بقوة لمدة دقيقتين تقريبًا .

4.أعد العجينة إلى الوعاء وقم بتغطيتها بقطعة قماش مبللة واتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة.

5.قسمي العجينة إلى 8 كرات متساوية الحجم ، غطيها واتركيها ترتاح مرة أخرى لمدة 20 دقيقة.

6.تجنب السماح لهم بالتلامس ، إذا كنت لا تريدهم أن يلتصقوا ببعضهم البعض.

7.رش سطح العجينة بالدقيق ، قم بإزالة كل قطعة من العجين واتركها على شكل دائرة

8.انقل العجينة إلى مقلاة أو صينية جافة وساخنة، سوف تبدأ في التقرح.

9.دعه يطهى لمدة 30 ثانية ، اقلبه ، واترك الجانب الآخر يطهى لمدة 30 ثانية.

الرقاق الطري، ثم غطيها بورق ألمونيوم 10.أخرجي، ثم غطيها بورق ألمونيوم









لتحضير الرقاق الطري باللحمة المفرومة

1.سخني الزيت في قدر وأضيفي اللحم المفروم، ويقلى لمدة 7-8 دقائق حتى يصبح لونه بني، أضيفي الثوم والملح والأعشاب والفلفل الحار واقليه لمدة 3 دقائق أخرى.

الرقاق الطري، وضع حوالي 3 ملاعق كبيرة من الحشوة على كل منها ثم كررها . 2.سخني الفرن إلى 400 درجة مئوية، ضعي الزبدة على جانب واحد من كل، وضع حوالي 3 ملاعق كبيرة من الحشوة على كل منها ثم كررها .

3.ضعيها في طبق فرن واخبزيها لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا على السطح.