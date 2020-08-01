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بدائل صينية الرقاق فى العيد أشكال متنوعة

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:01 ص
بدائل صنية الرقاق
بدائل صنية الرقاق لى العيد أشكال متنوعة
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أسماء عبد الحفيظ

صينية الرقاق باللحمة المفرومة طبق لا غنى عنه في العيد والعزومات مما جعله تقليدي ومكرر، وحفاظًا على طقس تناول الرقاق في العيد سنجدد ونحضره معًا بأشكال مختلفة ووصفات شهية وبأسرار سريعة للشيف شربيني.


- علينا استخدام الرقاق الطري فى حالة تحضير أي طريقة مختلفة عن صينية الرقاق التقليدية فهي الوحيدة التي يمكن تحضيرها بالرقاق الناشف لثبات شكله وعدم إمكانية ثنيه وتغيره.


- مهما كانت الطريقة التي سيقدم بها الرقاق علينا الاهتمام بوضع السوائل كالشوربة أو حتى الماء حتى نعمل على تطريته بالشكل الكامل، مع الحفاظ على مقدار السمن المناسب لأنه هذا ما يعطي لنا الطعم والنكهة الكاملة للرقاق.


- عند تحضير الرقاق صينية أو أي شكل آخر يجب أن يكون حشوه كامل التسوية لأن استكمال مرحلة طهي الرقاق تقوم بتسويته من الخارج فقط ولا تصل لتسوية الحشو نهائي.


- للحفاظ على تطرية الرقاق بعد تسويته ورشه بالشوربة وهو ساخن يجب أن يوضع في وعاء كبير ويغطى حتى يتم تقديمه وهو ما يحافظ على حرارته ويجعله طري دون التعرض للهواء والرطوبة وهو ما يعمل على جفافه.

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