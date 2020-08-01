لا تتجاهلها... 4 خطوات أساسية للشوي على الشواية الكهرباء

تعتبر الشواية الكهربائية حل مثالي لتحضير المشويات في المنزل بسهولة بدلًا من الشواية التقليدية بالفحم التي قد تسبب إزعاجًا في الرائحة وتحتاج لتنظيف أكثر.

ولكن الشواية الكهربائية تحتاج لاتباع بعض النقاط الضرورية حتى يتم الشواء جيدًا مع الحفاظ على الأطعمة والشواية نفسها، وسنتعرف في النقاط التالية على بعض نصائح للشوي على الشواية الكهربائية بأمان للشيف شربيني.



1. الاهتمام بتنفيذ تعليمات وقواعد التشغيل المذكورة بالكتالوج الخاص بالشواية حتى تستخدم بطريقة صحيحة، وفي معظم الشوايات الكهرابائية توضع كمية من المياه أسفل صينية الشواء، حتى تعمل ويتم الشواء بطريقة صحيحة ونسيانها قد يحرق الشواية والطعام.



2. الانتباه للدوائر الكهربائية للشواية حتى لا تصل لها مياه أو سائل الشواء حتى لا تحترق وتسبب مشاكل وماس كهربائي.



3. تحتاج الأطعمة التي تشوى في الشواية الكهربائية للتبيل الجيد بمكونات تساعد على تطريتها حتى لا تجف أثناء الشواء، فقد تعمل هذه الشواية على جفاف الأطعمة بها وأفضل نوع لها هي التي تحتوى على غطاء لتغطية طعام خلال الشواء وهو ما يحافظ على رطوبة المشويات وعدم جفافها.



4. عند الانتهاء من الشواء بالشواية الكهربائية تفصل من الكهرباء تمامًا وتترك لتبرد ثم تنظف بالطريقة التالية:

- فصل وتقسيم أجزاء الشواية.

- التخلص من بقايا الطعام والشواء من الشواية.

- نقع الشبكة وصينية الشواء في المياه والصابون حتى تتفتت بقايا الطعام المحترقة بها.

- تفرك وتنظف الصينية والشبكة والغطاء إن وجد بالليفة والصابون والماء.

- تنظف الدائرة الكهربائية بفوطة مبللة ثم تجفف.

- تترك الشواية بجميع أجزائها حتى تجف ثم ترفع وتحفظ.