AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لا تتجاهلها... 4 خطوات أساسية للشوي على الشواية الكهرباء

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:01 ص
4 أخطاء تفسد الشوى
4 أخطاء تفسد الشوى
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تعتبر الشواية الكهربائية حل مثالي لتحضير المشويات في المنزل بسهولة بدلًا من الشواية التقليدية بالفحم التي قد تسبب إزعاجًا في الرائحة وتحتاج لتنظيف أكثر.

ولكن الشواية الكهربائية تحتاج لاتباع بعض النقاط الضرورية حتى يتم الشواء جيدًا مع الحفاظ على الأطعمة والشواية نفسها، وسنتعرف في النقاط التالية على بعض نصائح للشوي على الشواية الكهربائية بأمان للشيف شربيني.

1. الاهتمام بتنفيذ تعليمات وقواعد التشغيل المذكورة بالكتالوج الخاص بالشواية حتى تستخدم بطريقة صحيحة، وفي معظم الشوايات الكهرابائية توضع كمية من المياه أسفل صينية الشواء، حتى تعمل ويتم الشواء بطريقة صحيحة ونسيانها قد يحرق الشواية والطعام.

2. الانتباه للدوائر الكهربائية للشواية حتى لا تصل لها مياه أو سائل الشواء حتى لا تحترق وتسبب مشاكل وماس كهربائي.

3. تحتاج الأطعمة التي تشوى في الشواية الكهربائية للتبيل الجيد بمكونات تساعد على تطريتها حتى لا تجف أثناء الشواء، فقد تعمل هذه الشواية على جفاف الأطعمة بها وأفضل نوع لها هي التي تحتوى على غطاء لتغطية طعام خلال الشواء وهو ما يحافظ على رطوبة المشويات وعدم جفافها.

4. عند الانتهاء من الشواء بالشواية الكهربائية تفصل من الكهرباء تمامًا وتترك لتبرد ثم تنظف بالطريقة التالية:
- فصل وتقسيم أجزاء الشواية.
- التخلص من بقايا الطعام والشواء من الشواية.
- نقع الشبكة وصينية الشواء في المياه والصابون حتى تتفتت بقايا الطعام المحترقة بها.
- تفرك وتنظف الصينية والشبكة والغطاء إن وجد بالليفة والصابون والماء.
- تنظف الدائرة الكهربائية بفوطة مبللة ثم تجفف.
- تترك الشواية بجميع أجزائها حتى تجف ثم ترفع وتحفظ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حيل سحرية للتخلص من بقايا الإسمنت على سيارتك

قبل العيد.. خطوات شواء اللحم الأحمر على البوتاجاز

قبل العيد| اِعرف الطرق الصحية لطهي اللحمة ومدة الاحتفاظ بها في الثلاجة والفريزر.. 4 علامات تكشف الطازج منها

تجنب مخاطر الشواء.. احتياطات شيّ اللحوم بطريقة سليمة

مسرطن وخطير.. احذر استخدام الفحم في شواء الكفتة واللحم

لشواء صحي.. 11 خطوة مهمة اتبعيها عند شوي لحمة العيد

ترشيحاتنا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 1/8/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

لبنى عبد العزيز تكشف عن أمنية العندليب بعد نجاح الوسادة الخالية

بـ مليون و130 ألفا.. ضبط كمية أدوية مهربة مع راكب بمطار الغردقة

الإساءات المغرضة لن تنال منها.. الخارجية: العلاقات بين مصر والكويت أخوية شعبا ودولة

تحذير جديد.. منظمة الصحة العالمية: آثار جائحة كورونا تمتد لعقود

أخبار الحوادث.. هشام خلص على أمه ورمى أخوه من الرابع.. وزوجة تطلب الطلاق: اتهمني في أخلاقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات هيونداي سنتافي hyundai santa fe N .. فيديو وصور

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها

لـ السهرة .. طريقة عمل أيس كريم زبادي بالتوت