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5 أسرار لـ تحضير صينية الرقاق على البوتجاز بدون فرن.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:01 ص
أسرار تحضير صنية
أسرار تحضير صنية الرقاق بدون فرن
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أسماء عبد الحفيظ

اعتدنا تحضير صينية الرقاق في الفرن، وتجديدًا للمعتاد سنجرب طريقة سريعة لتحضير صينية الرقاق على البوتاجاز بدون فرن وبخطوات بسيطة.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى، 5 أسرار لنجاح صينية الرقاق على البوتاجاز:

1. يجب وضع كمية وفيرة من السمن في الصينية قبل وضع الرقاق حتى يسهل قلبه ويتم التسوية بالدرجة المطلوبة.

2. اختيار صينية بغطاء لتحضير وتسوية الرقاق، خاصة لأنه يجب تغطيته جيدًا طوال عملية الطهي
.
3. كافة المكونات المستخدمة لتحضير صينية الرقاق يجب أن تكون دافئة حتى يسرع من تسوية صينية الرقاق بالدرجة المطلوبة.

4. تدهن كل ورقة رقاق بالسمن الذائب بعد وضعها مبللة في الصينية وهو ما يحافظ على تطريتها وتسويتها جيدًا.

5. تهز الصينية بعد تركها على النار على الأقل ربع ساعة، وعند ملاحظة تحرك الرقاق بسهولة وبصوت يوضح أنه جف بهذا سيكون حان الوقت لقلب صينية الرقاق على الوجه الآخر.

مكونات صينية الرقاق:
رقاق ناشف
لحمة مفرومة معصجة متبلة
سمنة
مرقة لحمة

طريقة تحضير:
* بللي الرقاق بالمرقة وإدهنيه بالسمنة السايحة
* رصي طبقات من الرقاق في صينية و أضيفي اللحمة المعصجة
* رصي طبقات أخرى من الرقاق المغمس في المرقة والمدهون بالسمنة
* ضعي الرقاق على النار وحركي الصينية من وقت لآخر
* اقلبي الرقاق وضعيه على الوجة الآخر حتى تمام النضج ثم قدميه

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