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مرأة

بديل فاتح الشهية لأطفالك.. طريقة عمل كرات اللحم والمكرونة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:59 ص
طريقة عمل كرات اللحم
طريقة عمل كرات اللحم بالمكرونة
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أسماء عبد الحفيظ

يرهق أغلب الأمهات فى تناول أطفالهم الطعام، واختيار بعض الأصناف القليلة جدا لتناولها، كما أن أغلب الأطفال لا يفضل تناول اللحم، فإذا كان أطفالك من ضمن هؤلاء.

وتقدم لك الشيف زينب مصطفى طريقة عمل كرات اللحم بالمكرونة لجذب الأطفال لحب الطعام وتناول اللحم، وحرصت مصطفى على الابتكار في طريقة التقديم لفتح شهية الأطفال.

مقادير كرات اللحم والمكرونة:

نصف كيلو لحمة مفرومة
نصف كيلو مكرونة فيتوتشيني مسلوقة
بصلة مفرومة
جزرة مبشورة
كوب زيتون اسود
بيضة مسلوقة
خس 
فلفل اسود
ملح أعواد
شبت

طريقة تحضير كرات اللحم والمكرونة:

* تخلط اللحمة المفرومة مع البصل والجزر والملح والفلفل

* • يصنع منها كرات لحمة

* وتطهى الكرات في طاسة بها الزيت

* وتقلب على جميع الجهات حتى تمام الطهي

* وتقدم مع الخس والبصل والجزر والزيتون والشبت والمكرونة والبيض المسلوق.

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