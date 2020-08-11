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٤ حيل لن تكلفك الكثير تخلصك من انتشار الذباب فى المنزل والعمل

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:02 ص
حيل لطرد الذباب من
حيل لطرد الذباب من المنزل والعمل
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أسماء عبد الحفيظ

انتشر فى الآونة الأخيرة ظهور الذباب، الذي يحتل المنزل، واماكن العمل، مما يجعل البعض يشماز من انتشار ويتخوف كثيرا منه فى وسط انتشار الفيروسات خلال الوقت الحالى، لذلك، كشف موقع Bright Side إلى اتباع أفضل الحيل لطرد الذباب من المنزل.


1-واحدة من أبسط طرق التخلص من الذباب، هي استخدام القرنفل.


قم بوضع مجموعة من القرنفل في كيس قطني صغير، أو استخدم قطعة قماش أو منشفة ورقية واربطها بالقرب من الباب أو النافذة أو أي مكان آخر قد يدخل منه الذباب إلى المنزل.


2-ينجذب الذباب الطائر في الهواء الطلق إلى رائحة اللحوم والأطعمة المشوية. ولإبقائها بعيدًا أثناء الطهي، اصنع مزيجًا من السكر ودقيق الذرة في وعاء صغير، وأضف إليه العسل لجعل نشا الذرة رطبة ولزجة، ثم ضع الوعاء بالقرب من الشواء، أو في زاوية الشباك.


3-ضع وعاء وقم بملئه ثلاث أرباع من خل التفاح ثم إضافة قطرة من الصابون حتي يؤدي في نهاية المطاف إلى سقوط الذباب في الخل. فقط تأكد من إزالة جميع الإغراءات الأخرى الموجودة للذباب من على الطاولة حتى يصبح الفخ سهل.


4-يكره الذباب شرائح الخيار وبالتالي فهي واحدة من أفضل الطرق لردع الذباب بعيدًا عن القمامة، لذا قم بوضع شرائح الخيار أعلى الصندوق، سوف يساعد في التخلص من الذباب بعيدًا، كذلك حاول استخدام شرائح الخيار في الأماكن التي يتواجد فيها الذباب بكثرة.

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