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أوفر وأضمن.. طريقة عمل الرقاق في المنزل

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:01 م
أوفر وأضمن .. طريقة
أوفر وأضمن .. طريقة عمل الرقاق في المنزل
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اسماء محمد
يعد الرقاق من اهم الاكلات التى يتناولها المصريون فى عيد الأضحى المبارك حيث يتم إعداد أطباق كثيرة منه أبرزها الرقاق باللحمة المفرومة .

بعض الباعة لايقومون بالحرص على اتباع قواعد النظافة والصحة اثناء تخزين وعرض الرقاق لذا نقدم لكم طريقة عمل الرقاق فى المنزل بتكلفة بسيطة جدا بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الرقاق:
نصف كيلو دقيق ماء  للعجن

طريقة عمل الرقاق:
-ضعى الدقيق مع الماء واخلطيهم حتى تحصلى على عجينة متماسكة.
-قومى بتقطيع العجينة لكرات فى حجم عين الجمل واتركيها حتى ترتاح.

-رشي القليل من الدقيق ثم أفردى كرات العجينة بالنشابة ورشيها بالدقيق مرة اخرى

-أزيلى الدقيق الزائد وضعي كل طبقة على حدى فى الطاسة وقلبيها حتى النضج.

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