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مرأة

مع اقتراب عيد الأضحى.. طريقة تخزين الرقاق الطري والناشف بشكل صحيح

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:00 م
طريقة تخزين الرقاق
طريقة تخزين الرقاق
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نهى هجرس
يعد الرقاق الطري والناشف من الأكلات التى يفضلها العديد، ولا يخلو منها أى منزل، وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى تقوم العديد من الأمهات بإعداد الرقاق بشكل مستمر، ولكن البعض لا يعرف الطرق الصحيحة لـ تخزين الرقاق الطري والناشف بشكل صحيح.

لهذا يجب الاهتمام بتطبيق طريقة الحفظ الصحيحة حفاظًا عليها لأطول فترة بنفس قوامها الطازج الشهي.


طريقة حفظ الرقاق الطري:
- قومي بوضع الرقاق الطري وهو طازج ولكن بارد وليس ساخن حتى لا تتلفه الحرارة خلال الحفظ.
- ثم قومي بلف الرقاق الطري رول أو على شكل مثلث مثل الكريب.
- توضع كمية مناسبة من أوراق الرقاق الطري المطوي والمطبق في كيس طعام نظيف ليحفظه بشكل جيد.
- يغلق الكيس جيدًا ويلف بإحكام حول الرقاق حتى لا تتلفه برودة الفريزر.
- قومي بوضع أكياس الرقاق في الفريزر .
- ولكن لا يجب أي أطعمة أخرى فوق الرقاق الطري خلال حفظه في الفريزر حتى لا يتكسر وهو مجمد بالضغط عليه.
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