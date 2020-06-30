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الحقي نفسك.. 3 طرق لـ تخزين الطماطم قبل ارتفاع الأسعار

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:33 م
3 طرق لـ تخزين الطماطم
3 طرق لـ تخزين الطماطم قبل ارتفاع الأسعار
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حياة عبد العزيز
حذر حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، من ارتفاع سعر الطماطم خلال الفترة المقبلة، ليصل سعر الكيلو الى ما إلى 7 جنيهات.
وتعد الطماطم من أكثر الخضراوات استخدامًا عند تحضير وطهي الطعام، كما تقوم الكثير من الفتيات بتحضير الماسكات والأقنعة الطبيعية التي تعمل على نضارة البشرة باستخدام الطماطم، لاحتوائها على الكثير من الفوائد الطبيعية.

لذلك يجب خلال تلك الفترة تخزين الطماطم لاستخدامها عند ارتفاع سعرها، تعرف على طرق بسيطة لـ تخزين الطماطم خلال السطور التالية..

الطريقة الأولى لتخزين الطماطم:

1- غسل الطماطم جيدا.
2- ضعي الطماطم في إناء مناسب به ماء على نار هادئة.
3- قومي بسلقها اولا ثم أخلطيها في الخلاط الكهربائي.
4- قومي بتصفيتها جيدا من القشور.
5- ضعي عصير الطماطم في أواني زجاجية أو أكياس بلاستيكية وضعيها في الفريزر.

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الطريقة الثانية لتخزين الطماطم:

1- غسل الطماطم جيدا.
2- قومي بوضعها في أكياس تخزين دون تقطيع.
3- رش عليها الملح بكمية مناسبة.
4- وضعيها في الفريزر.

الطريقة الثالثة لتخزين الطماطم:

1- غسل الطماطم.
2- لف الطماطم بالأوراق بعد تجفيفها من المياه.
3- وضع الطماطم بالاوراق في أكياس تخزين.
4- يجب غلق الأكياس جيدا.


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