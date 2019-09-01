طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة.. 7 وصفات لـ أشهر الشيفات ..صور

تعد صينية الرقاق باللحمة المفرومة من أشهى الأكلات التى تُقدم على مائدة الأسرة المصرية ولكى تتمكن المرأة من إعدادها بطريقة شهية عليها معرفة الخطوات التى يتبعها المحترفون وخبراء الطهي للحصول على صينية رقاق باللحمة المفرومة ذات مذاق رائع لا مثيل له.





نقدم لكم فى هذا التقرير طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة بخطوات نخبة من أشهر خبراء الطهى.





طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة للشيف نجلاء

مقادير صينية الرقاق باللحمة :

شوربة لحمة

رقاق

لحمة مفرومة

سمنه

بصلة كبيرة مبشورة

فلفل أسود

ملح





طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة للشيف نجلاء :

* فى اناء على نار متوسطة حمرى البصل مع السمنة والملح والفلفل الاسود

* ضعى اللحمة المفرومة وقلبيها جيدا بعد ان يتم تحميرها ويتغير لونها اضيفي القليل من الماء ثم غطيها .

* اتركى اللحمة المفرومة على النار وانتظرى لمدة ساعة

* ضعى القليل من الشوربة على الرقاق وتوضع طبقة تلو الاخرى فى الصينية ورشى القليل من السمن بين الطبقات.

* ضعى خليط اللحمة المفرومة ثم الكمية المتبقية من الرقاق المبلل بالشوربة مع وضع السمنة بين الطبقات ايضا .

*ضعى الرقاق فى الفرن حتى اتمام النضج وقومى بتغطيه اذا اردتى تناوله طريا واتركيه فى الهواء اذا اردتى تناوله ناشفا.





طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة للشيف حسن :

مقادير صينية الرقاق باللحمة المفرومة:

500 جم دقيق ابيض

معلقة صغيرة ملح

750 مل ماء

250 جم نشا للفرد

1 لتر شوربه

معلقة صغيرة سكر

كوب صغير سمن بلدى

الحشو"

50 جم سمن

100 جم بصل مكعبات

50 جم ثوم مفروم

500 جم لحمه مفرومه

50 جم صلصه

250 جم طماطم مبشورة

1 ورق لورا

5 جم بهارات

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

150 جم شوربه

"الصوص"

30 جرام زبدة

30 جرام دقيق

600 مل لبن

50 جرام جبنه مبشورة

250 جرام جبنه موتزاريلا

5 جم ملح

5 جم فلفل





طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة للشيف حسن:

لـ عمل الرقاق

-ضعى الدقيق والملح والسكر والماء فى الميكسر واخفقيهم حتى تصبح العجينه متماسكه وفى نفس الوقت تفرد بسهولة.

- نترك العجينة لمدة نصف ساعة فى مكان نظيف ثم نقوم بتقيسمها الى قطع صغيرة ونرش عليها الدقيق ونفردها الى ان تاخد شكل الرقاق.

- نضع كل طبقة من العجينة بعد فردها على صاج ساخن نتركها دقيقتين ثم نقلبها على الوجه الآخر ثم نضع الطبقة الاخرى وهكذا .

طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة للشيف حسن :

- ضعى ا لشوربة الساخنة فى بولة واضيفي السمن ونضع فيها الرقاق بحيث تكون الصينية 8 ورقات .

- شوحى البصل والثوم فى سمن ثم اضيفي اللحمه المفرومه وقلبى جيدا ثم ضعى صلصه وطماطم مبشورة وشوربه وورق لورا وملح وفلفل وبهار ونتركها تنضج .

- لعمل الصوص نشوح الزبدة مع الدقيقفى طاسه وعندما ياخد لون نضيف اللبن بالتدريج ونتبله ملح وفلفل ومكعب مرق ونقلبهم مع بعض للحصول على بشاميل ثقيل.

- ادهني صينيه سمنة وضعى فيها 2 ورقة رقاق واضيفي 3 ملعقة كبيرة بشاميل ورشه جبنه مبشورة ثم 2 ورقه رقاق ثم اللحمة المفرومه ثم 3 ملعقة بشاميل ورشه جبنه مبشورة.

- ضعى 2 ورقه رقاق و3 ملاعق كبار بشاميل ورشه جبنه ثم باقى كميه البشاميل ونرش على الوش جبنه موتزاريلا وقطعيها.

- ضعيهم فى طبق الومينوم وغلفيهم بالبلاستيك وضعيها فى الفريزر لحين استخدامها وندخلها الفرن على 180 درحه لمدة 30 دقيقة.





طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة فى الفرن للشيف شربينى

مقادير صينية رقاق باللحمة المفرومة

رقاق طرى زبدة مرقة

لحمة مفرومة

ملح فلفل اسود

بهارات

جوزة الطيب

ورق لورا حبهان

بصل ثوم

فلفل زيت

مكعب مرقة

طريقة عمل صينية رقاق باللحمة المفرومة :

* ضعى بصل مفروم مع زيت على النار وقلبى جيدا ثم اضيفى ملح و فلفل و لحمة مفرومة و ثوم مفروم و فلفل

* اضيفى ورق اللورا و الحبهان و مكعب مرقة و جوزة الطيب و بهارات و يترك حتى يعصج تماما

* ضعى المرق الساخن الى نصف كميه الزبده و يقلبوا جيدًا ثم تذاب باقى كمية الزبده على النار

* تبلي الرقاق فى خليط المرقه بالزبده ثم يرفع فى صينية الفرن المدهونة بالزبده

* اضيفي خليط اللحمة العصاج ثم باقى طبقات الرقاق مع الزبده المتبقية

* قطعى و ادخلى الفرن حتى ينضج و يحمر الوجه ثم يقدم.





طريقة عمل صينية الرقاق الناشف باللحمة المفرومة لنجلاء الشرشابى

مقادير صينية رقاق باللحمة المفرومة

نصف كيلو رقاق ناشف

ربع كيلو لحمة مفرومة

بصلة كبيرة مبشورة

فلفل أخضر رومى

مرقة

سمنه قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

ملح فلفل أسود





طريقة عمل صينية رقاق الناشف باللحمة المفرومة :

* قومة بتشويح اللحمة المفرومة فى السمنه ثم ضعى القرفة والزنجبيل والملح والفلفل

* اضيفي البصل المفروم والفلفل الرومي وتسيح السمنه وتدهن بها الصينية

*قومى بـ بلل الرقاق فى الشوربة ثم ادهنى بالسمنه ويرص 4 أو 5 ورقات فى الصينية

* اضيفي خليط اللحمة المفرومة ثم رشى القليل من الشوربة على الرقاق ثم يدهن بالسمنه ويرص منه طبقة أخرى على وجه اللحمة

* قطعى مثلثات وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج ثم تسقى بالقليل من المرقة وتقدم





طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة للشربينى "طرى "

مقادير رقاق باللحمة المفرومة

رقاق طري

شوربة دافئة

لحمة مفرومة

ملح فلفل أسود

بهارات

جوزة الطيب

طماطم

فلفل اخضر

ورق لورا

حبهان

قرفة

بصل ثوم

أعشاب

زبدة





طريقة عمل رقاق باللحمة المفرومة للشيف شربينى :

* حمرى اللحم مع ملح و فلفل و بصل و ثوم مفروم حتى يتغير لونها .

* ضعى ورق اللورا و الحبهان و التوابل و يترك حتى يعصج ثم اضيفى الطماطم و الفلفل الاخضر و تترك حتى تنضج تماما

* ضعى الشوربة الدافئة الى نصف كمية الزبدة ثم قومى ببل الرقاق فيها ثم يوضع فى صينية الفرن .