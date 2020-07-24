بكيلو دقيق ورشة ملح .. طريقة عمل الرقاق الناشف والطري في المنزل

يعد الرقاق هو أحد الأطعمة التي نتناولها في عيد الاضحي بطرق مختلفة ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل عجينة الرقاق بأقل التكاليف





المقادير

2كوب دقيق

رشة صغيرة من الملح

ثلاثة أرباع الكوب من الماء









طريقة التحضير

نضع في وعاء عميق كلًّا من الدقيق، والملح، ونسكب الماء بالتدريج ونعجن المُكوّنات حتى تتكوّن عجينة مُتماسكة قليلًا وإذا كانت تحتاج للماء نسكب القليل منه ونستمر في العجن وكلّما عجنّاها لوقت أطول حصلنا على عجينةٍ أفضل، ثم نتركها لترتاح مدّة15دقيقةً.





نقطع العجينة إلى كُرات مُتساوية الحجم، ونضع على اليدين القليل من الدقيق عندما نبدأ بعمل كل كرة حتى لا تلتصق باليدين. ننثر القليل من الدقيق على سطح رخامي، ثمّ نفرد عليه العجينة باستعمال النشابة الفرد لنحصل على سماكة رفيعة.





نضع مقلاةً تيفال على نار خفيفة حتى تسخن جيّدًا، ثم نضع فيها عجينة الرقاق وندعها حتى تتماسك، ثمّ نقلبها على الوجه الآخر ونتركها لتكتسب اللون الذهبي الفاتح، ثمّ نرفعها عن المِقلاة ونضعها في طبق ونغطى بفوطه مطبخ ونستمر حتى تنتهي العجينة