طلبت رؤيته .. أسامة الأزهري يتكفل بالثانية على الثانوية الأزهرية

وجه الشيخ أسامة الأزهري، رسالة إلى الطالبة علياء ياسر، الثانية على الجمهورية في الثانوية الأزهرية مكفوفين، والتي طلبت لقاءه ورؤيته .



وقال أسامة الأزهري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" من الآن وحتى تحصل الطالبة علياء على الدكتوراه في كلية الدراسات الإسلامية كل ما تحتاجه من كتب ومراجع ومصادر أتكفل به ".

وأضاف أسامة الأزهري :" سوف أحقق أمنيتك بما لا تتصورينه وانتظري ذلك وسررت بلقائي معك".

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وتابع أسامة الأزهري:" اهني علياء نظرا لتفوقها وكونها ابنة من بنات الأزهر الشريف ونراها في المستقبل شخصية علمية رائعة يتشرف بها وطنها والأزهر الشريف".



وأكمل أسامة الأزهري: “سوف أرتب لها خلال أيام رحلة عمرة وأحقق أمنية أهلها، وأتقدم لها بخالص التهانى على النجاح المبهر”.



