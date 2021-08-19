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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلبت رؤيته .. أسامة الأزهري يتكفل بالثانية على الثانوية الأزهرية

أسامة الازهري
أسامة الازهري

وجه الشيخ أسامة الأزهري،  رسالة إلى الطالبة علياء ياسر، الثانية على  الجمهورية في الثانوية الأزهرية مكفوفين، والتي طلبت لقاءه ورؤيته .


وقال أسامة الأزهري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  من الآن وحتى تحصل  الطالبة علياء على الدكتوراه في كلية الدراسات الإسلامية كل ما تحتاجه من كتب ومراجع ومصادر أتكفل به ".

 

وأضاف أسامة الأزهري :"  سوف أحقق أمنيتك بما لا تتصورينه وانتظري ذلك وسررت  بلقائي معك".

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وتابع أسامة الأزهري:" اهني علياء نظرا لتفوقها وكونها ابنة من بنات الأزهر الشريف ونراها في المستقبل شخصية علمية رائعة يتشرف بها وطنها والأزهر الشريف".
 

وأكمل أسامة الأزهري: “سوف أرتب لها خلال أيام رحلة عمرة وأحقق أمنية أهلها، وأتقدم لها بخالص التهانى على النجاح المبهر”.

 

 

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