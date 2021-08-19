التحالف المصري لبناء السد التنزاني: ما تم إنجازه تاريخ سيحكى للأجيال القادمة

قال أيمن عطية نائب مدير التحالف المصرى لبناء السد التنزانى، إن بناء السد يتم بفضل مجهود العاملين على كل المستويات بالرغم من الظروف غير الطبيعية والنمطية التي تحدث، مسترسلا: بالرغم من ذلك نحن نحتفل بتركيب أول جزء وأول توربينة.



وأضاف “أيمن عطية” خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سى بى سى”، أن فريق العمل واجه تحديات غير طبيعية، حيث تم التعامل مع ظروف طبيعية لا تصلح للعمل، مشددا على أن المشروع بالنسبة لهم تحدى وإنجاز سيحكى للأجيال القادمة.





وأكمل: المشروع يشهد فترة توقفات نتيجة تسلقط الأمطار، ولكن نقوم بتعويض ذلك عن طريق العمل في أوقات الجفاف.





وزير الطاقة التنزاني يشيد بالجهود المصرية في بناء السد





عبر كالي ماني وزير الطاقة التنزاني، عن عميق تقديره واعتزازه بتنفيذ شركات مصرية سد تنزانيا، مقدما التحية للدولة المصرية والقيادة السياسية على هذا العمل الكبير.



وأضاف ماني، في برنامج تغطية خاصة، المذاع عبر شاشة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، مساء اليوم الاثنين، أتمنى ان يستمر التعاون، وعملية البناء تسير بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن هذا المشروع يزيد من التعاون والجميع يد واحدة.



وتابع كالي ماني وزير الطاقة التنزاني، أننا نبذل كل جهودنا لتوفير كل المطلوب، ونحن على استعداد لتقديم أي شيء مطلوب.