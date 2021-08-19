فرنسا تحدد 5 شروط لاعتراف المجتمع الدولي بطالبان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمس الأربعاء، إنه يتعين على حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان التقيد بخمسة شروط مسبقة لكي يحظى نظامها باعتراف المجتمع الدولي.

وقال لودريان في مقابلة مع شبكة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية: ”أعلم أن طالبان يبذلون جهودا كثيرة في محاولة للحصول على اعتراف دولي، لكن لا يكفي إصدار تصريحات نقرأها هنا وهناك بشأن احترام حقوق المرأة، فالمطلوب هو أفعال".

وأضاف: "إذا كان الجيل الجديد من طالبان يريد اعترافا دوليا، فيتعين عليهم أولا أن يسمحوا بخروج الأفغان الذين يريدون مغادرة هذا البلد لأنهم خائفون، ومن ثم عليهم أن يحولوا دون أن يصبح بلدهم ملاذا للإرهاب. يجب عليهم أن يثبتوا ذلك بشكل ملموس للغاية".

وتابع الوزير الفرنسي إنه يجب على طالبان أيضا "أن يسمحوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان ويجب عليهم كذلك أن يحترموا الحقوق، ولا سيما حقوق المرأة. إنهم يصرحون بذلك ولكن يجب أن يفعلوه، هذا بالإضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية".

وأوضح الوزير الفرنسي أن "هذه هي الشروط للحصول على اعتراف دولي. بعدها سنرى، لكن في الوقت الحالي، يجب عليهم أن يقوموا بهذه الإجراءات، فهي لم تتحقق حتى الآن.".

وحذر لودريان طالبان من أنهم إذا لم يلبوا هذه المطالب "فسيكونون منبوذين من المجتمع الدولي، وسيتعين جعلهم يعيشون وضع المنبوذين هذا.. سيتطلب الأمر قدراً كبيراً من الحزم".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين الماضي، عن استقبال بلده لنحو 800 أفغاني من الذين عملوا مع فرنسا في أفغانستان، مشيرا إلى إرسال طائرتين عسكريتين مصحوبة بقوات، للمساعدة في هذه العملية.