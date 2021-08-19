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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يهبط لخامس جلسة بفعل قفزة في الإصابات بكورونا وقلق بشأن زيادة في الإمدادات

صدى البلد

هبطت أسعار النفط لخامس جلسة على التوالي  مع استمرار قلق المستثمرين إزاء آفاق، الطلب على الوقود وسط قفزة في الإصابات بفيروس كورونا حول العالم ووصول المزيد من الإمدادات إلى السوق من منتجين عالميين كبار من بينهم الولايات المتحدة.

ويتعرض النفط لضغوط على مدار الأسابيع القليلة الماضية بسبب زيادة في الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وأعادت بضع دول فرض قيود على السفر وتراجعت حركة النقل الجوي في الأسابيع الأخيرة.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو أن مسؤولي الفدرالي الأميركي أشاروا إلى أن انتشار السلالة المتحورة دلتا قد يؤجل بشكل مؤقت إعادة الفتح الكامل للاقتصاد ويُكبل سوق الوظائف.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 80 سنتا، أو 1.2%، لتسجل عند التسوية 68.23 دولار للبرميل.

ومني خام القياس العالمي بخسارة 11 بالمئة في جلسات التداول الثلاث عشر الماضية.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار، أو 1.7%، لتبلغ عند التسوية 65.46 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 435.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير2020.

لكن مخزونات البنزين سجلت زيادة متواضعة، وبلغ الطلب على وقود السيارات 9.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بنسبة 1% فقط عن مستويات 2019.

وأشار محللون إلى أن إنتاج النفط الأميركي واصل ارتفاعه المطرد مسجلا 11.4 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

الولايات المتحدة برميل اسعار النفط الطاقة النقل الجوي

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