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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أنس جابر تتأهل لثمن نهائي بطولة سنسيناتي

صدى البلد

واصلت اللاعبة التونسية أنس جابر صنع الحدث في بطولة سنسيناتي الأمريكية للتنس، حيث تمكنت فجر اليوم الخميس من الترشح إلى الدور ثمن النهائي بعد إزاحة المصنفة السابعة عالميا البولندية ايجا سواتيك من الدور الثاني بمجموعتين دون رد بعد ساعة و19 دقيقة فقط من اللعب بواقع 6_3 و6_3.

وقدمت نجمة التنس التونسي والعربي أداء مميزا وفرضت أسلوب لعبها على البولندية ما جعلها تكون في طريق مفتوح لإنهاء المباراة في مجموعتين فقط.

وستواجه أنس جابر في ثمن النهائي فجر غد الجمعة اللاعبة التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 12 عالميا.

وستكون هذه المباراة ثأرية بالنسبة لأنس جابر بما أن التشيكية هزمتها في مناسبتين، الأولى في بطولة ويمبلدون 2019  بمجموعتين دون رد بواقع 6_4و6_2، والثانية في ربع نهائي بطولة الدوحة لسنة 2020 بمجموعتين دون رد بواقع 7_6و7_6.

انس جابر التونسية أنس جابر بطولة سنسيناتي الأمريكية للتنس ثمن النهائي ويمبلدون

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