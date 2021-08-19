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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. أرباح «موانئ دبي العالمية» تقفز 52% إلى 1.74 مليار درهم

الإمارات
الإمارات

أعلنت موانئ دبي العالمية، اليوم الخميس، عن تسجيل نتائج مالية قوية خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021 مع نمو الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18.2% على أساسي سنوي.

ووفقا لصحيفة الخليج الإمارتية فقد بلغت العائدات 4,94 مليار دولار (18.1 مليار درهم)، بنمو 21.3% بدعم من عمليات الاستحواذ والنمو القوي في الهند وأستراليا والمملكة المتحدة. وارتفعت العائدات بنسبة 9.0% على أساس المقارنة المثلية.

بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,81 مليار دولار (6.64 مليار درهم)، بينما بلغ هامش الأرباح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 36.7%

وارتفعت قيمة الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18.2%، بينما بلغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 36.7% خلال النصف الأول من العام. كذلك، بلغ هامش الأرباح المعدل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية نسبة 38.5%.

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وارتفعت أرباح مالكي الشركة إلى 475 مليون دولار (1.74 مليار درهم)، وسجلت أرباح مالكي الشركة قبل البنود التي يتم الإفصاح عنها بشكل منفصل ارتفاعا بنسبة 51.9% وفقًا للتقارير المعلنة، كما ارتفعت 39.4% على أساس المقارنة المثلية.

واستمرت قوة السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية، حيث سجلت 1,49 مليار دولار (5.46 مليار درهم) خلال النصف الأول من 2021 مقارنةً بـ 1,12 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وتراجعت نسبة الدين (نسبة الدين الصافي إلى الأرباح المعدلة السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) إلى 3.5 ضعفًا (قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16)، مقارنةً بـ 3.7 ضعفًا في العام المالي 2020، بينما بلغ صافي الدين، بعد اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، 4.0 ضعفًا مقارنةً بـ 4.3 ضعفًا في العام المالي 2020.

وقامت الشركة باستثمار مصاريف رأسمالية بلغت قيمتها 687 مليون دولار عبر محفظتها خلال النصف الأول من العام

بلغ توجيه المصاريف الرأسمالية للعام بكامله 1.2 مليار دولار تقريبًا باستثمارات مخطط لها في دولة الإمارات، وكندا، وجدة (المملكة العربية السعودية)، وبربرة (أرض الصومال)، والسخنة (مصر)، ولواندا (أنغولا)، وبي آند أو فيريز، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، وكالاو (بيرو)

موانئ دبي العالمية الهند أستراليا والمملكة المتحدة الفوائد والضرائب قيمة الأرباح

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