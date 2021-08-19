realme تعلن عن الإطلاق الرسمي لسلسلة هواتف realme GT Master Edition

احتفالًا بوصول realme الي 100 مليون مستخدم حول العالم، أعلنت realme العلامة التجارية الأسرع نموًا للهواتف الذكية حول العالم، عن إطلاق هاتفين رائدين جديدين ضمن سلسلة هواتف GT وهما هاتفي: realme GT Master Edition وrealme GT Explorer Master Edition.

كما أعلنت realme أيضًا عن إطلاق منتجات جديدة في فئة الكمبيوتر المحمول "اللابتوب" لأول مرة، حيث أطلقت realme Book، اللابتوب النحيف بشاشة عرض 2K فائقة الوضوح، والذي بتصميمه الفريد والمستوحى من التصميمات الفريدة لمنتجات realme.

ويمثل إطلاق اللابتوب الجديد خطوة هامة في إطار جهود realme لبناء منظومة 1+5+T للذكاء الاصطناعي لإنترنت الأشياء AIoT من خلال إطلاق سلسلة من المنتجات الأكثر ثراءً بالتكنولوجيا والأكثر تطورًا مقارنة بأي وقت سابق. وأن الهاتف واللابتوب سيُطرحان قريبًا في السوق المصري.

وتعليقًا على إطلاق المنتجات الثلاثة الجديدة، يقول سكاي لي-الرئيس التنفيذي ومؤسس realme: "منذ تأسيس realme ونحن لم نحيد لحظة واحدة عن مهمتنا الرئيسية والمتمثلة في تقديم المنتجات الأكثر تطورًا للشباب حول العالم. إننا سعداء بالإعلان عن إطلاق المزيد من المنتجات الجديدة ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي لإنترنت الأشياء AIoT ليستمتع بها مجتمع الـ 100 مليون مستخدم لمنتجات realme حول العالم. إنّ إطلاق هذه المنتجات يأتي بهدف تمكين الشباب عبر خصائص ومزايا وتجارب جديدة تلهمهم وتمتعهم"

سلسلة هواتف realme GT Master Edition: الهواتف الرائدة الأفضل تصميمًا لعام 2021

ومن خلال دمج التصميم مع البراعة التقنية، تسعى سلسلة realme GT إلى تشجيع الشباب على الاستكشاف والإبداع، وامكانيتهم من خلال هاتف متطور بأسعار معقولة.

وضعت realme في اعتبارها أهمية السفر في حياة الشباب أثناء تصميمها لهواتف هذه السلسلة، حيث كلّفت المصمم الياباني ناوتو فوكاساوا بتصميم سلسلة هواتف GT Master Edition.

وبالفعل تمكن هذا المصمم العالمي من وضع تصميم فريد لتلك السلسلة من الهواتف متأثرًا بتصميم شنطة السفر. وبالإضافة لشكله الفريد، فقد تم تصميم ظهر الهاتف الجديد ليعكس تموجات شبكة شنطة السفر ليصبح أول تصميم من الجلد النباتي في تاريخ تصميمات الهواتف الذكية

يتمتع الهاتفان الجديدان بالأداء الفائق لسلسلة هواتف realme GT الرائدة، فقد تم تزويد هاتف GT Explorer Master Edition بمعالج بيانات من طراز Qualcomm Snapdragon 870 وبذاكرة وصول عشوائية حتى 12 جيجابايت، بينما يعتمد هاتف GT Master Edition على معالج بيانات من طراز Snapdragon 778G 5G وبذاكرة وصول عشوائية حتى 8 جيجابايت. تدعم سلسلة هواتف GT Master Edition نظام غرفة تبريد البخار، وهو نفس النظام المستخدم في هواتف realme GT الرائدة، حيث يتيح هذا النظام للهاتفين الجديدين تقديم تجربة ألعاب قوية وممتعة مع معالجة البيانات بكل يسر وسهولة.

وإلى جانب الأداء الفائق للهاتفين، تم تجهيز سلسلة هواتف realme GT Master Edition بكاميرا سوني 32 ميجا بكسل لصور السيلفي، كما يضم هاتف GT Explorer Master Edition كاميرا رئيسية 50 ميجا بكسل من طراز سوني IMX766 مع خاصية مثبت الصور البصري OIS، بينما تم تزويد هاتف GT Master Edition بكاميرا رئيسية 64 ميجا بكسل. ولا تتيح هذه الكاميرات فقط التقاط صور البورتريه والطبيعة فائقة الوضوح ليلًا ونهارًا، ولكن يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع لأول مرة بوضع التصوير الفوتوغرافي للشوارع والذي يتميز بفلاتر البؤرة الثابتة والتصوير في بيئة الشارع، وهي خاصية لا توجد إلا في الكاميرات الرقمية الاحترافية أحادية العدسةDSLR.

أما شاشة العرض فتنطق بالحيوية ونقاء العرض من خلال شاشة سامسونج AMOLED بمعدل تحديث للشاشة يصل إلى 120 هيرتز لكلا الهاتفين. ويستخدم هاتف GT Explorer Master Edition شاشة عرض بمعدل تقوس 56 درجة ومستوى ضبط سطوع 10240 مع دعم لتقنية المدى الديناميكي العالي HDR10+ وسماعة Dolby Atmos المزدوجة، ومحرك اللمس Tactile Engine

realme Book: أول لابتوب تطلقهrealme بشاشة 2K وأداء فائق

باعتباره أول لابتوب منrealme، يتمتع تصميم realme Book بهيكل معدني فائق النحافة يصل سُمكه إلى 14.9 مم وهو متوفر باللونين الأزرق والرمادي.

يتميز realme Book بشاشة عرض فائقة الوضوح قياس 14 بوصة ودقة 2K، مع درجة سطوع قصوى تصل إلى 400 شمعة، ونسبة شاشة تصل إلى 3:2 مقارنة بالنسبة التقليدية 16:9، وهو ما يتيح للشاشة عرض المزيد من المعلومات لبرامج Microsoft Office.

يأتي realme Book بمعالجIntel Core من الجيل الحادي عشر، ونظام تبريد Storm بمروحة مزدوجة، وهو ما يضمن الاستمتاع بأفضل تجربة ألعاب. تصل ذاكرة الوصول العشوائي ثنائية القناة من طراز LPDDR4x حتى 16 جيجابايت، مع سعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت PCIe® SSD، كما يدعم اللابتوب الجديد تكنولوجيا الشحن فائق السرعة من خلال شاحن بقدرة 65 واط مما يطيل زمن تشغيل البطارية حتى 11 ساعة متواصلة بدون شحن.