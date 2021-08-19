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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن على موعد مع موجة حارة بسبب كتلة هوائية ساخنة

الأردن
الأردن

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الأجواء في الأردن اليوم الخميس، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية الأردنية من احتمال تشكل الضباب في ساعات الفجر والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

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وبحسب تقريرالارصاد الجوية، يتأثر الأردن يوم غدٍ الجمعة، تدريجياً بكتلة هوائية حارة، وترتفع درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى المملكة السبت، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق السهول والبادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الأحد انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانوتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 - 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 20، وفي الاغوار الشمالية 39 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 27، وفي البحر الميت 40 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.

الأردن الطقس الحرارة الرياح الشمس الأرصا د

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