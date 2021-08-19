وزير التعليم العالي: آليات جديدة لاحتضان المبتكرين والتيسير على الباحثين الفترة المقبلة

عقد مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، د.محمد عامر المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة متابعة الخطة الاستراتيجية وخطة عمل الصندوق بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه، والعمل بكفاءة وفاعلية، وأن تصل برامج الصندوق إلى المبتكرين والنوابغ، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لنشر الوعي بأهمية الابتكار والاختراع، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالابتكار والاختراع واحتضان الأفكار والعمل على تطويرها وتنميتها للوصول بها إلى منتجات ذات مردود اقتصادي.

ووجه د. عبدالغفار بإعداد خطة للتعريف بأهداف الصندوق تستهدف الوصول إلى جميع أفراد المجتمع المصري؛ حتى يتمكن كافة المبتكرين والنوابغ من الاستفادة من الرعاية والدعم والتمويل الذي يقدمه الصندوق.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون خلال الفترة المقبلة بين الصندوق، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لدعم طلبة مدارس المتفوقين STEM في مجال الملكية الفكرية، والابتكار، والاختراع، وريادة الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص موازنة خاصة بهذا الدعم خلال العام المالي الحالي، مضيفًا أنه سيتم مد هذا الدعم إلى طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، والطلاب بمختلف المراحل الدراسية.

ولفت د.خالد عبدالغفار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بالابتكار، وتنفيذ آليات جديدة لاحتضان أفكار المبتكرين، والتيسير على الباحثين، مؤكدًا أن الأولوية ستكون للأفكار التي تحتاجها الدولة واختيار الأنسب من خلال تقييم دقيق وعلمي للابتكار، وتقييم مستوى الجاهزية التكنولوجية للأفكار المقدمة، وذلك من خلال إطلاق برنامج "تسريع التسويق" والمعلن عنه بالموقع الإلكترونى للصندوق www.isf.org.eg وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للصندوق، حيث يمكن للمبتكرين التقدم بأفكارهم التي تحتاج إلى الرعاية أو الدعم أو التمويل اعتبارًا من أول شهر سبتمبر 2021 ولمدة شهر.

وخلال فعاليات الاجتماع، ناقش المجلس أوراق العمل والتقرير المقدم من د.محمد عامر عن نشاط وسير العمل بالصندوق.

ووافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2020/2021، وإعداد تقرير بأعمال وإنجاز الصندوق منذ بدء نشاطه في نوفمبر 2020 تمهيدًا لعرضه على السيد رئيس مجلس الوزراء، واعتماد موازنة لدعم طلاب مدارس المتفوقين STEM في مجال الملكية الفكرية والابتكار والاختراع وريادة الأعمال.

