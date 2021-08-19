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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جديد بشأن قاتل سائق" توك توك " بالمقطم

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس المتهم  بقتل سائق " توك توك " في المقطم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

 وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة تلقي اخطارا من مباحث قسم شرطة المقطم  بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص بطريق داعم للطريق الدائرى بدائرة القسم.

ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بسرعه فحص البلاغ وكشف ملابساته ، وبالإنتقال والفحص تبين وجود جثة سائق "توك توك" مقيم بدائرة القسم وبها إصابات عبارة عن"جرح بالرقبة".

وبسؤال شقيقه (عامل – مقيم بذات العنوان) أقر بخروج شقيقه المتوفى للعمل على مركبة "التوك توك" ملكه وعدم عودته، ولم يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

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 وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال الإستعانه بالتقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) تم إستهدافه وضبطه ، و ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليه وتبين قيامه بتغيير معالم المركبة .

 

وبمناقشته إعترف بإرتكاب الواقعة وسرقة المركبة للعمل عليها ، ومضيفا أنه فى سبيل ذلك قام بتجهيز سلاح أبيض "كتر" وتوجه لمنطقة الهضبة الوسطى بدائرة القسم وإستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيله إلى إحدى المناطق بدائرة القسم وأثناء السير غافله وتعدى عليه بواسطة السلاح الأبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

 

أمكن التوصل إلى شاهد رؤيه شاهد المجنى عليه مُلقى بجوار المركبة وأخبره المتهم أن المجنى عليه صدمته إحدى السيارات وقام بحمله وإدخاله للمركبة ، ثم قام بإلقاء المجنى عليه بالطريق عقب ذلك ، وتعرف الشاهد على المتهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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