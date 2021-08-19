الأورمان تتبنى مبادرة إنسانية لإعادة إعمار البيوت في كفر الشيخ

أعلنت جمعية الأورمان عن تبنيها مبادرة إنسانية لإعادة إعمار البيوت في قرى محافظة كفر الشيخ، وذلك تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الهدف من مبادرة إعادة إعمار البيوت رفع الضرر عنهم وحمايتهم من أشعة الشمس وتوفير مسكن مناسب وآمن وحياة آدمية.

وأشار شعبان إلى أن درجات الحرارة المرتفعة لم تعطل فريق عمل مكتب جمعية الأورمان كفر الشيخ من مواصلة جهودهم لتحسين حياة المواطنين، مضيفاً أن الجمعية نجحت في إعادة إعمار وتعريش (575) منزلا في قرى ومراكز المحافظة.

وأكد أن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وأوضح شعبان أن الجمعية سهلت على المواطنين المشاركة في إعمار البيوت للأسر الأكثر احتياجًا بمبلغ 560جنيه شَهْرِيًّا أو بسهم 250جنيه ليستطيع الجميع المشاركة في الخير.



ولفت إلى أن المبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير الإمكانيات موضحا أنه منذ انطلاق مشروعها (مشروع اكفل قرية فقيرة) ساهمت جمعية الأورمان في إعادة إعمار 32 ألف منزل، وتعريش أسقف (20186) منزلاً بجميع محافظات الجمهورية المختلفة خلال الفترة الماضية.

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