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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ابتهالات وإنشاد ديني

نادي كفر الشيخ الرياضي يكرم حفظة القرآن احتفالا بالعام الهجري الجديد| شاهد

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم

نظمت لجنة المرأة بنادي كفر الشيخ الرياضي، ندوة دينية تحت عنوان «الهجرة النبوية الشريفة.. دروس وعبر»؛ احتفالاً بالعام الهجري الجديد 1443هـ، بحضور النائب السيد شمس الدين، والدكتورة هدى الطنباري، والدكتورة منى عبد العاطي، أعضاء مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ.

وحضر الاحتفال، أشرف أبو حليمة، رئيس نادي كفر الشيخ الرياضي، والدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية، والدكتور أحمد الجبالي، أستاذ النقد والبلاغة بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور ماهر الجبالي، أستاذ النقد والأدب بجامعة الأزهر الشريف، وحمادة السقا، وخالد صالح ومجدي الزواوي، أعضاء مجلس إدارة النادي.

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بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشاب أحمد عطية عبد النبي، وتخلل الحفل فقرات فنية من الإنشاد الديني والابتهالات في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، للمنشد الشاب وليد هاني، مثل «قمر سيدنا النبي».. و«رسول الله»، وفقرة التنورة وسط حالة من الفرحة والبهجة والسرور التي عمت على الجميع.  

وتضمنت الندوة أهم الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، منها، الأخذ بالأسباب، والاعتماد على الله والصدق مع الله، والأمل والثقة في النصر والتوكل على الله، وحرص رسول الله على الصحبة الطيبة الصالحة، واستعداد الصديق للعمل لله تحت أي ظرف.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رجاء راغب، عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس لجنة المرأة، أن هذا الاحتفال يأتي في إطار الأنشطة والفعاليات الاجتماعية التي تحرص عليها لجنة المرأة بالنادي في كافة المناسبات الاجتماعية والثقافية، وخاصة المناسبات الدينية، مشيرة إلى حرص إدارة النادي على تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم تشجيعاً وتحفيزاً لأبنائنا على مواصلة التفوق وحفظ القرآن الكريم، وتحقيق روح التنافس الشريف بين حفظة كتاب الله.

 

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العام الهجري الجديد محافظة كفر الشيخ أعضاء مجلس النواب محافظات نادي كفر الشيخ

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