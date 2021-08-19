استخدم ترجمة جوجل.. شمخاني يثير السخرية بتهديده لـ إسرائيل بالعبرية

أثار الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، سخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إطلاق تهديد ضد إسرائيل، استخدم فيه لغة عبرية "خاطئة"، ما يوحي بأن مكتبه لجأ إلى موقع "جوجل" في ترجمة "التهديد".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، إن “شمخاني الذي شغل منصب وزير الدفاع الإيراني الأسبق، استخدم تعبير ”تسريح من الوظيفة" بالعبرية بدلا من “الطرد” في تهديده بأن إسرائيل سيتم طردها من الضفة الغربية".

وأضافت الصحيفة، أن شمخاني هدد إسرائيل في تغريدة على "تويتر"، قائلًا: "ستطرد بشكل مهين من الضفة الغربية تمامًا مثل طرد الولايات المتحدة من فيتنام وأفغانستان والعراق".

وتابعت: “إلا أن الكلمة التي استخدمها شمخاني للطرد بالعبرية كانت ”بيتوريم"، والتي تعني حرفيًا التسريح من الوظيفة، وكان نص جملته بالعبرية حرفيًا (نهاية كل مهنة تسريح مهين من وظيفة)، وهو خطأ وجده المعلقون محرجًا وممتعًا".

وذكرت الصحيفة أن أحد المغردين على "تويتر" سخر من شمخاني بقوله: "سمعت أنه في بلدك لا تطرد الناس، بل تشنقهم فيما كتب آخر: "سؤال.. هل تم التسريح وفقا للبند 13.. هل يمكننا الحصول على تعويض في أي حال؟".

وعلق آخر قائلا: "أنت مسئول إيراني كبير.. تريد أن تخبر الإسرائيليين أنهم سينتهي بهم الأمر بالفرار مثلما فعلت أمريكا للتو.. لكنك لست مؤهلا بما يكفي لفحص لغتك العبرية، لذلك انتهى بك الأمر بتحذير أشخاص غير محددين بأنهم سيطردون من وظائفهم.. هذا هو نظام خامنئي باختصار".

وتساءل آخر: "يبدو أن علي شمخاني، اعتمد ترجمة جوجل الدقيقة للتغريد بالعبرية.. مرحبا يا علي، ألا يوجد أي شخص يتقن اللغة العبرية عندكم"، فيما قال آخر مازحا: "احتلالنا نقابي ولا داعي للخوف من تسريح العمال".

وأشارت الصحيفة إلى أن تغريدة "شمخاني" أثارت سخرية مسئولين إسرائيليين، إذ رد عليه نائب المدير العام للشئون الإستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية جوشوا زرقا، بالفارسية "1- من الأفضل تعلم العبرية الصحيحة. 2- نهاية أي دكتاتورية تضطهد شعبها هي أن تختفي من العالم".

ولفتت الصحيفة إلى أن الكلمة العربية التي استخدمها شمخاني "طِراد"، لها معانٍ متعددة تشمل في الواقع "الطرد"، وهو ما يتناسب مع التغريدة.

كما تمت ترجمة التغريدة - أيضا - إلى اللغة الإنجليزية، والتي قال شمخاني فيها إن قوات الاحتلال ستواجه طردا مهينا؛ ما يشير إلى أن مكتب شمخاني ربما حاول اختصار الوقت باللجوء إلى ترجمة "جوجل".