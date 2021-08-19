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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يضيف خاصية جديدة للرسائل ذاتية الاختفاء.. وسامسونج تطلق Galaxy A03s بسعر منخفض

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

على غرار الهند.. دولة جديدة تسعى لـ حظر ببجي وتيك توك

 

طلبت المحكمة العليا في بنجلاديش، من القيادات الحكومية بالدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لـ حظر تطبيقات الجوال الصينية الشهيرة مثل لعبة ببجي PUBG Mobile، و تيك توك TikTok، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى.

 

realme تعلن عن الإطلاق الرسمي لسلسلة هواتف realme GT Master Edition

 

احتفالًا بوصول realme الي 100 مليون مستخدم حول العالم، أعلنت realme العلامة التجارية الأسرع نموًا للهواتف الذكية حول العالم، عن إطلاق هاتفين رائدين جديدين ضمن سلسلة هواتف GT وهما هاتفي: realme GT Master Edition وrealme GT Explorer Master Edition.

 

بدءا من اليوم.. متاجر XPRS تتيح الحجز المسبق لهاتف سامسونج جلاكسي

أبرمت شركة تريد لاين، الرائدة في بيع الأجهزة الذكية داخل مصر، اتفاقية شراكة مع شركة سامسونج، لتصبح سلسلة متاجر XPRS التابعة لها موزعا معتمدا لأجهزة سامسونج داخل مصر، وذلك ضمن خطة تريد لاين للتوسع في بيع منتجات مختلف أنواع الأجهزة الذكية عبر علامتها التجارية الجديدة XPRS.

 

"الاتحاد العربي": النظام الجمركي المصري الجديد يقضي على الفساد

 

قال محمد عبد الوهاب المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن النظام الجمركي الجديد الذى تعتبر مصر أول دولة تطبقه في المنطقة يسهم بشكل كبير في تقدم ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية

 

سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy A03s بسعر 2400 جنيه

 

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن هاتف ذكي جديد منخفض التكلفة ضمن تشكيلة Galaxy A، وينطلق الجهاز ذو الميزانية المحدودة إلى الأسواق الهندية تحت عنوان Galaxy A03s، ويمتاز ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة.

 

واتساب يضيف ميزة جديدة من «الرسائل المختفية».. إليك كل ما تريد معرفته عنها

 

قدم واتساب WhatsApp، في شهر نوفمبر الماضي، ميزة الرسائل المختفية التي تتم إزالتها تلقائيا من المنصة بعد 7 أيام، وخلال الشهريين الماضيين بدأ تطبيق الدردشة الاجتماعية في طرح خاصية أخرى تجعل الرسائل تختفي إلى الأبد فور مشاهدتها مثلما يوحي اسمها "العرض مرة واحدة".

 

سعر أرخص.. مفاجأة جديدة حول هواتف آيفون 13 المنتظرة

 

ظهرت العديد من التسريبات على مدار الأشهر الأخيرة، حول سلسلة آبل القادمة آيفون 13 والتي من المقرر إطلاقها بشكل رسمي حسبما ذكرت أحدث التقارير في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر المقبل، وتكشف بعض الشائعات الأخيرة مفاجأة جديدة حول iPhone 13.

 

 

لإصلاح نظام المدفوعات العالمي.. فيسبوك جاهزة لإطلاق محفظتها الرقمية Novi

 

أعلن ديفيد ماركوس، رئيس الخدمات المالية بشركة فيسبوك، عن أن المحفظة الرقمية Novi التابعة للشركة الأمريكية جاهزة للإطلاق تقريبا، ولم يذكر تاريخا محددا لإطلاقها.

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