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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لإصلاح نظام المدفوعات العالمي.. فيسبوك جاهزة لإطلاق محفظتها الرقمية Novi

فيسبوك Novi
فيسبوك Novi

أعلن ديفيد ماركوس، رئيس الخدمات المالية بشركة فيسبوك، عن أن المحفظة الرقمية Novi التابعة للشركة الأمريكية جاهزة للإطلاق تقريبا، ولم يذكر تاريخا محددا لإطلاقها.

ووفقا لموقع "financefeeds"، يأتي إعلان ماركوس، بعد أن صرحت عملاقة التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الأربعاء الماضي، إن نظام المدفوعات العالمي معيب بشكل خطير وأنها تخطط لإصلاحه.

 

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وقال ماركوس، الرئيس السابق لشركة PayPal الذي تم تعيينه في عام 2018 لقيادة جهود blockchain على فيسبوك: إن Novi، الشركة الفرعية للمحفظة الرقمية التي يشرف عليها "جاهزة للتسويق".

وكتب ماركوس في منشور بمدونة فيسبوك قائلا: "نشعر أنه من غير المعقول تأخير تقديم فوائد المدفوعات الرقمية الأرخص، والقابلة للتشغيل البيئي، والتي يسهل الوصول إليها".

وأضاف: "لقد قدم عرضا قويا للمدفوعات الرقمية كطريقة لجعل النظام المالي الرقمي منفتحا عالميا، وفي الوقت الفعلي بطريقة منظمة يمكن أن تجلب أي عدد من الأشخاص إلى النظام المالي الرقمي دون حدوث مشكلات".

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وأشار ماركوس إلى أن النظام الجديد سيساعد المستخدمين والتجار والشركات على نقل الأموال عبر الدول بسهولة وبسرعة كبيرة.

وتأتي تصريحات ماركوس، في أعقاب تقارير عن تزايد العقبات التي يوجهها مشروع فيسبوك لإطلاق عملة رقمية مستقرة، بعد طرح عملتها المشفرة ليبرا في يونيو عام 2019، والتي واجهت معارضة كبيرة من المنظمين العالميين.

وكانت شركة فيسبوك قد أعادت تسمية ليبرا، بعد عدة مشكلات ظهرت حولها خلال عاما كاملا، لتصبح اسمها ديم Diem في ديسمبر الماضي، ولكن لم يتم إطلاقها حتي لآن.

وتختلف محفظة Novi الرقمية، عن مشروع Libra الذي حاولت فيسبوك وعددا من شركائها إطلاقه قبل عامين، والتي خضعت لتدقيق شديد من المنظمين مما أجبر عملاقة التواصل على السعي ليس فقط لتغيير الاسم ولكن تغيير الاتجاه المحفظة مما أدى إلى Novi.

وفي الوقت الحالي، تأتي Novi وهي مشروع قائم على عملة رقمية مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، على عكس الإصدار السابق الذي اقترح إنشاء عملة مستقرة مرتبطة بكل عملة ورقية والتي كانت ستواجه الكثير من التدقيق من المنظمين في جميع أنحاء العالم.

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لإصلاح نظام المدفوعات العالمي.. فيسبوك جاهزة لإطلاق محفظتها الرقمية Novi

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