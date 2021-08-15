فيسبوك تضيف أهم مزايا واتساب إلى Facebook Messenger

أعلنت شركة فيسبوك Facebook، إنها بصدد إضافة تحديثا مهما إلى تطبيق التراسل الخاص بها ماسنجر Messenger، إلى جانب بعض أدوات التحكم ومزايا جديدة.

وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، يجلب تحديث تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، دعما لإجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو مشفرة من طرف إلى طرف، إلى جنب مع عناصر تحكم جديدة لرسائلها المختفية.

وحصل تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، على تشفير شامل للرسائل النصية في عام 2016، في الوقت ذاته الذي أضافت فيه عملاقة التواصل الاجتماعي خيار "المحادثات السرية" إلى تطبيق التراسل.

وقالت شركة "فيسبوك" الأمريكية، عبر مدونتها إنها أضافت الآن خيار التشفير الشامل لوضع الاتصال لتطبيق ماسنجر Messenger، نظرا للاهتمام المتزايد بـ مكالمات الصوت والفيديو، والتي شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية مع إجراء أكثر من 150 مليون مكالمة فيديو يوميا على تطبيق Messenger.

ويمتلك تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، المملوك أيضا لشركة فيسبوك بالفعل تقنية التشفير من طرف إلى طرف أو E2EE، والتي تمنع أي شخص باستثناء المرسل والمستقبل من رؤية البيانات المشفرة.

مكالمات فيسبوك ماسننجر

كما تقدم بعض تطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى مثل زووم Zoom و سيجنال Signal وفيس تايم FaceTime من آبل، تقنية التشفير من طرف إلى طرف، ولكن تتميز تقنية فيسبوك بأنها "توحد معيار الصناعة" عبر خدمات المراسلة الخاصة بها.

وأشارت شائعات سابقة إلى أن شركة فيسبوك تعتزم طرح نظام مراسلة موحد ومشفر من طرف إلى طرف عبر خدماتها واتساب و إنستجرام وماسنجر ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك.

رسائل منتهية الصلاحية بـ فيسبوك ماسنجر

وحصلت المحادثات النصية بتطبيق ماسنجر Messenger على تحديث أصغر، حيث يمكن للمستخدم إرسال رسالة مختفية عبر المحادثات، من خلال المزيد من الخيارات المحدثة، إذ يمكنه الاختيار ما بين مقدار الوقت الذي تنتهي فيه صلاحية الرسائل قبل الاختفاء، من 5 ثوانٍ إلى 24 ساعة، عرضت في الأصل زيادات مدتها دقيقة واحدة، و 15 دقيقة، وساعة واحدة، وأربع ساعات، و 24 ساعة.