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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بدءا من اليوم.. متاجر XPRS تتيح الحجز المسبق لهاتف سامسونج جلاكسي

صدى البلد

أبرمت شركة تريدلاين، الرائدة في بيع الأجهزة الذكية داخل مصر، اتفاقية شراكة مع شركة سامسونج، لتصبح سلسلة متاجر XPRS التابعة لها موزعا معتمدا لأجهزة سامسونج داخل مصر، وذلك ضمن خطة تريدلاين للتوسع في بيع منتجات مختلف أنواع الأجهزة الذكية عبر علامتها التجارية الجديدة XPRS.

وكانت تريدلاين قد أطلقت مؤخرا علامتها التجارية الجديدة XPRS ضمن استراتيجية التوسع الضخمة داخل السوق المصري، التي تهدف لتلبية احتياجات جميع عملائها، حيث تتميز متاجر XPRS بإتاحة مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية للعديد من العلامات التجارية المرموقة، مما يمنح المستخدم فرصة جيدة لاختيار المنتج الذي يتوافق مع احتياجاته.

وبموجب اتفاقية الشراكة، فإن سلسلة متاجر XPRS ستقوم بطرح هاتفي سامسونج جلاكسي Z Fold3 وFlip3 وذلك بعد إطلاقهما عالميا قبل أيام قليلة فقط.

وتتيح XPRS عمليات الحجز المسبق لهاتفي سامسونج Galaxy Z Fold3 وGalaxy Flip3 بدءا من اليوم الخميس، حيث يمكن للعملاء الراغبين في اقتناء الهواتف الجديدة القيام بالجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني www.xprs.com أو من خلال الفروع الثلاثة (فرع القطامية، فرع المطار، فرع أسيوط).

كما تتيح XPRS لعملائها إمكانية شراء هواتف سامسونج الجديدة بنظام التقسيط بدون فوائد وبدون دفعة مقدمة، حيث تتنوع أنظمة التقسيط بين: تقسيط على 24 شهرا بالتعاون مع Valu، تقسيط 18 شهرا بالتعاون مع بنك مصر وبنك CIB، تقسيط 12 شهرا بالتعاون مع البنك الأهلي وبنك QNB وبنك الإسكندرية)، وهذا العرض يتاح حصريا لمن يقوموا بعملية الحجز المسبق فقط.

وعند الحجز المسبق لهواتف سامسونج الجديدة، سوف يحصل العميل على هدايا قيّمة، حيث يحصل أصحاب هاتف Galaxy Z Fold3 على جراب sPen وشاحن لا سلكي ثلاثي وتأمين على الشاشة لمدة عام بالتعاون مع AXA، في حين يحصل أصحاب هاتف Galaxy Flip3 على جراب جلد وتأمين على الشاشة لمدة عام.

الحجز المسبق لهواتف سامسونج يتطلب سداد مبلغ 1000 جنيه فقط، على أن يقوم العميل بتحديد طريقة السداد عند استلام الجهاز بعد أيام قليلة، ويأتي هاتف سامسونج Z Fold3 بسعر 30.499 جنيها مصريا، في حين يأتي هاتف سامسونج Flip3 بسعر 17.999 جنيها مصريا.

كما تفاجئ XPRS عملائها بعرض متميز يتيح لهم استبدال هواتف سامسونج القديمة بأخرى جديدة من نوع Z Fold3 أو Flip3 مهما كانت حالة الجهاز القيم، حيث يتم تسعيره وفقا لحالته وخصم تلك القيمة من إجمالي سعر الهاتف الجديد، مع تقسيط باقي المبلغ.

ويتميز جهاز Z Fold3 بتصميم فريد يوفر تجربة مميزة للعديد من الاستخدامات سواء العمل أو الترفيه مع قوة حقيقية في قدرة الجهاز على التعامل مع المهام المتعددة بأداء عالٍ وبمستوى غير مسبوق، بالإضافة إلى شاشة "إنفينيتي فليكس" غير المنقطعة، يبلغ حجمها 7.6 بوصة، مع تعزيزه بخصائص تدعم قلم S pen 2 الأولى على جهاز قابل للطي.

أما إذا كان المستخدمون يتطلعون إلى الشكل المواكب للموضة مع الوظائف العالية، يمكنهم اختيار Flip 3 حيث يعدّ الجهاز المثالي بفضل تصميمه الأنيق والمدمج والصغير، أضف إلى ذلك ميزات الكاميرا المحسّنة، وشاشة الغطاء الأكبر المصممة للاستخدام السريع في أثناء التنقل.

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