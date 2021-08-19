400 فعالية ثقافية وفنية في المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

نجحت وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة، في إقامة ما يقرب من 400 فعالية ثقافية وفنية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، التي أقيمت في محافظة أسيوط بقرى مركز ساحل سليم.



واستمرت الفعاليات بداية من يوم 25 يوليو حتى اليوم، وجابت كل قرى بميزانية مخصصة من الهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية.

وقال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن الهيئة حققت نجاحات كبيرة بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمركز الساحل في محافظة أسيوط، لافتا إلى أن الفعاليات والأنشطة لاقت ترحيبًا كبيرًا من الجمهور الذي أكد تعطشه الثقافي والفني، وحاجته المستمرة لمثل هذه الفعاليات.

وأضاف عطوة، أن الهيئة حال الإنتهاء من المرحلة الأولى في أسيوط، لم تتوقف الأنشطة في المحافظة، بل ستستمر بعدما تم تدريب القائمين على الثقافة في المحافظة، لإكمال مسيرة المرحلة الأولى هناك، والاستمرار في تنفيذ الأنشطة.

ومن أبرز الأنشطة التي أقيمت ونفذتها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى بأسيوط، ورشة تدريب ريادة الأعمال قدمتها المدربة هبه حسن عضو فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، ومحمود عبد المجيد، حيث تم طرح أهمية ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال إتاحة فرص عمل جديدة، وتوضيح العروض الرائدة التي يقدمها رواد الأعمال وتؤدي إلى خلق وظائف جديدة، يمكن أن ينتج عنها تأثير متتالي في الاقتصاد، وكيف يؤدي تحفيز الشركات والقطاعات ذات الصلة التي تدعم المشروع الجديد إلى المزيد من التطوير الاقتصادي.

وورش للحرف التراثية منها ورش "السجاد، التلي، عجينة السيراميك، الخيامية، تطريز وبري، حلي واكسسوارات، بجانب إقامة ورشة للمسرح "سايكودراما" قدمها المخرج الفنان أسامة عبد الروؤف، والمايسترو نصر الدين احمد.

واستعراض المواهب الفنية للمشاركين من خلال بعض القصائد الشعرية، بجانب مبدعي الفن التشكيلي، كذلك أصحاب المواهب الفنية الغنائية والعزف المنفرد وبعض مواهب التمثيل، وأقيم معرض بعنوان "يلا نقرأ" من إصدارات الهيئة، بجانب عقد ورشة فنية للأطفال قدمتها أميرة محمد لتعليم مبادئ الرسم البسيطة والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم.

وقدم فريق كورال أطفال مدرسة النصر بقرية العفادرة استعراض فني بعنوان "امسك في حلمك"، بجانب عرض بعض المواهب الأدبية الشابة والتي قدمت بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحي والعامية، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة أسيوط النور للمكفوفين بقيادة الفنان محمود عيد، وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني والتابلوهات الغنائية منها "ثلاثي أضواء المسرح".

وتم تقديم العرض الفني "هيلا هيلا" نتاج ورش مشروع ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل بالإقليم، وبورشة للمسرح "سايكودراما" واصل المخرج الفنان أسامة عبدالروؤف والفنان المايسترو نصر الدين أحمد، التدريب مع تنفيذ بعض المشاهد الارتجالية خلال الورشة.

وكذلك أمسية شعرية للأديب الدكتور سيد عبد الرازق والشاعرة سامية ربيع حيث قدموا مجموعة من القصائد الشعرية وسجال شعرى، بجانب عرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، قدمت خلاله مجموعة من التابلوهات الغنائية التراثية الراقصة منها "التنورة، والعصا".