عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة البارالمبية تتسلم الزى الرياضي للبعثة في المركز الأولمبي قبل السفر إلى طوكيو

زى البارالمبية المصرية
زى البارالمبية المصرية فى طوكيو

 استلمت البعثة المصرية للمنتخبات البارالمبية الزى الرسمي والرياضي الخاص بدورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 الشهر الجاري حتى 5 سبتمبر المقبل.

 وقامت النائبة الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية بتوزيع الزي الرسمي والرياضي في المركز الأولمبي بالمعادي على كلا من اللاعبين والأجهزة الفنية المشاركه في دورة الألعاب البارالمبية. 

وشهد الأسبوع الماضي الإعلان عن الزي الخاص للبعثة المصرية في مؤتمر صحفي حضره كلا من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والسفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة والنائب محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضة بمجلس النواب والنائب احمد دياب عضو مجلس الشيوخ والفنان هاني رمزي.

 ووجهت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة الشكر لوزير الرياضة لدعمه للبعثة واللجنة البارالمبية ومساندته المستمرة لكل أبطال مصر مشيرة أن اللجنة البارالمبية شهدت دعم مادى ومعنوى غير محدود من وزير الشباب والرياضة فضلاً عن حرصة على المتابعة المستمر لكافة الاحتياجات والمتطلبات في مختلف البطولات والمنافسات التي يخوضها أبطال مصر في جميع اللعبات. 

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.


 

البعثة المصرية للمنتخبات البارالمبية الألعاب البارالمبية طوكيو حياة خطاب وزير الشباب والرياضة

ترشيحاتنا

حكم تعاطي الأستروكس .. و5 عقوبات من الله فى الدنيا

تعديل في موعد مباريات مصر بتصفيات كأس العالم 2022

فيش جنائي وتحليل مخدرات.. قرار جديد بشأن قاتل سائق المقطم

التعليم : اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل لجان الدور الثاني للدبلومات

مواصفات و سعر نيسان إكس تريل موديل 2021 في السعودية | صور

لإصلاح نظام المدفوعات العالمي.. فيسبوك جاهزة لإطلاق محفظتها الرقمية Novi

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه.. تفاصيل

أزمة التفويت تشتعل.. المقاصة يشكو مالك وادى دجلة لوزير الرياضة رسميا

بعد فوز البنك الاهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

بعد الجدل السائد.. مصدر يحسم مصير توقيع إيهاب جلال لبيراميدز رسميا

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

فيديو

فيديوجراف.. مفيش مستحيل .. قصة نجاح أكبر طالبة سنا في الثانوية العامة

5 نصائح لحماية ابنك من الانتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

المزيد

ساحة رأي

د. محمد حجاب يكتب: كليات القمة بين الوهم والحقيقة

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ