التعليم : اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل لجان الدور الثاني للدبلومات

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه قد أدى اليوم (49730) طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك لـ الدور الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، في سادس أيام الامتحانات، داخل (436) لجنة وذلك في عدد (99) مادة امتحانية.

امتحانات الدبلومات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.

وأضاف مجاهد أنه تم تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام وزارة التربية والتعليم مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

ومن جانبه قال الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لم تتلق أي ملاحظات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان.