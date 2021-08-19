الجماهير تكشف توقعاتها عن حسم الزمالك لـ الدوري "فيديو"

بعد تعادل الأهلي مع طلائع الجيش في مباراتهما السابقة، رصدت كاميرا موقع صدى البلد آراء الجماهير حول حسم الزمالك للدوري وخسارة الأهلي.

قال "محمد أحمد"أنه بالفعل حسم الزمالك الدوري لأنه يسبق الأهلي بـ أربع نقاط ولكن من المحتمل الضعيف فوز الأهلي.

وأشار"حسام خالد"الي أن فريق الزمالك يستحق الفوز بالدوري هذا العام ،وذلك لما قدمه فريق الزمالك من مجهودات رائعه في المباريات.

ونوة"فادي صلاح" أن فريق الأهلي قدم العديد من المباريات الناجحة والفوز الساحق الذي سيجعله لا ينظر الي فوزه بالدوري.

ولفت"علي بدران"الي ان النتيجه محسومة لصالح الزمالك وذلك بعد التعادل بين الاهلي وطلائع الجيش.

واختتم"خالد عدوي" بأن الأهلي لا يحتاج الي هذا الدوري، مضيفا"من حق الزمالك يفرح مرة من نفسه".