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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

متحف نجيب محفوظ إنجاز كبير للثقافة والسياحة بالقاهرة يضم مقتنيات أديب نوبل..تفاصيل

صدى البلد

يعتبر متحف نجيب محفوظ أحد أهم إنجازات وزارة الثقافة التى تم افتتاحها مؤخرا وتحديدا فى عام ٢٠١٩ لما يحملة من أهمية كبرى لوقوعه بمكان مميز جدا فى القاهرة بتكية ابو الدهب ولما يمثله من أهمية أكبر لتمثيل أديب مصر العالمى صاحب جائزة نوبل فى الآداب نجيب محفوظ، ومن هنا يستعرض صدى البلد معلومات عن المتحف و أهم مكونات متحف نجيب محفوظ وأبرز ما يقدمه المتحف لزواره.

 

المتحف نقلة حضارية  كبيرة للمنطقة المحيطة به وذلك بعد أن نجحت اللجنة التي شكلتها وزيرة الثقافة  برئاسة المهندس محمد أبوسعدة رئيس جهاز التنسيق الحضارى، في الانتهاء من وضع جدارية رائعة أمام المتحف، لإعطاء صورة جمالية من الخارج، وتغيير الصورة المشوهة التي كانت موجودة من قبل بائعي الخضراوات الذين يقطنون في السوق الواقعة أمام المتحف.

 

ويقع المتحف بمحافظة القاهرة بتكية أبو الدهب بالأزهر، وتم البدء فى المشروع سبتمبر 2016، وتم الانتهاء من المشروع فى 14/7/2019، وبلغت التكلفة 15.4 مليون جنيه.

 

يقع المتحف على مساحة 1200م2، ويتكون من دورين ويضم عدداً من المكتبات، مكتبة عامة ومكتبة النقد الأدبي ومكتبته الشخصية والفنون والأداب كما تضم مؤلفات نجيب محفوظ بالإضافة لمكتبة رقمية تحوي مؤلفات أديب نوبل وعددا من المؤلفات التى تتحدث عنه بصيغة PDF بالإضافة لمجموعات من الصور عن حياته، كما يضم:

 

قاعات الدرس


وتضم ورش كتابة الرواية والسيناريو والقصة القصيرة وكل الأنشطة الخاصة بالرواية مثل حفلات التوقيع والندوات.

 

قاعات الأوسمة والنياشين


وتضم الشهادات والأوسمة والنياشين التى حصدها محفوظ خلال مسيرته، منها جائزة قوت القلوب الدمرداشية عن "رادوبيس" 1942، جائزة وزارة المعارف عن "كفاح طيبة" 1944، جائزة الدولة في الأداب عن "بين القصرين" 1957، جائزة مجمع اللغة العربية عن "خان الخليلي" 1946، ووسام الاستحقاق 1963، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب 1968، ووسام الجمهورية 1972، بالإضافة إلى الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجوائز من الإذاعة البريطانية BBC، شهادات وتكريمات من مهرجانات السينما، جوائز من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وجائزة كفافيس عام 2004.

 

قاعة الحارة


كانت نشأة محفوظ بحي الجمالية جعلته ينغمس في عالم الحارة ويستلهم منها مؤلفاته مثل زقاق المدق، بين القصرين، السكرية، قصر الشوق، وغيرها. فكانت قاعة الحارة، كما يعرض فيها فيلماً عن حارة نجيب محفوظ وتأثيرها عليه.

 

قاعة سيرة ومسيرة


وتضم مقتنيات محفوظ الشخصية ولوحات تجسد أديب نوبل وسط الناس وعائلته ومقتطفات من تاريخ حياته.

 

قاعة تجليات


يتجلى محفوظ بمكتبه وكرسيه وخلفهما لقطات له، ويحيط بكل ذلك العديد من الكتب.

 

قاعة فيلموغرافيا


تحتوى على لقطات لأهم أعمال نجيب محفوظ التى تحولت لأفلام سينمائية ومسلسلات وجسدها كبار الفنانين.

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