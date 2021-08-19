د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

فيما لا يدع مجالاً للشك أن نتائج طلاب الثانوية العامة جاءت فى معظمها مخيبة لآمال وطموحات الطلاب وأولياء الأمور بل وجعلت حاجزاً نفسياً رهيباً بأثار نفسية ومعنوية سلبية للغاية فى نفوس الجميع مما يلقى بظلاله على مستقبل هؤلاء الطلاب وتوجهاتهم الأنيه والمستقبلية.

فى ضوء ما حدث فى فترة الإمتحانات وصولاً للنتائج والمجاميع غير المرضية على الإطلاق وجدنا انفسنا أن حوالى نسبة 25% من نسبة الطلاب لديهم دور ثانى يؤدوا فيه الإمتحانات فى أول سبتمبر القادم مما يجعلنا نتسائل وبقوة :- هل هذا هو منهجية وخطة تطوير التعليم الذى يريده معالى وزير التربية والتعليم ؟؟؟!!!

هل هذا يحقق أهداف وطموحات الخطة الموضوعية لتطوير التعليم فى ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة؟؟؟!!! اعتقد وبدون أدنى تفكير أن الأمور لابد أن يعاد دراستها وهيكلتها بالكامل بما لا يعرض مستقبل أبناءنا الطلاب الى إنهيارات وبالتالى تأثيراته المباشرة على السلام المجتمعى والأسرى.

وأنا بدورى كمواطن مصرى حريص جداً على نجاح منظومة تطوير التعليم فى مصر وأوكد مراراً وتكراراً أن التعليم آمن قومى لمصر.



